Ďalší návrat Massive Attack

Okrem niekoľkých festivalov nás v najbližších dňoch čaká aj zopár dôležitých koncertov. Dnes si v Bratislave zahrajú artrockové legendy Yes, v stredu sa k nám chystá ďalší zvučný export z Británie - Massive Attack.

31. okt 2009 o 0:00 Oliver Rehák

BRATISLAVA. „Ak niečo stojí za to, treba to robiť pomaly," svieti na myspace stránke skupiny Massive Attack. Veľmi výstižné pre niekoho, kto za dvadsať rokov fungovania na scéne urobí iba štyri albumy. Našťastie, pódiám sa táto bristolská formácia vyhýba menej ako nahrávacím štúdiám a tak si ju budeme môcť opäť pozrieť aj na Slovensku. Presnejšie povedané, v najbližšiu stredu v bratislavskej Sibamac Aréne.

Dvadsať rokov, päť albumov

Väčšina skupín si nazýva turné podľa aktuálneho albumu alebo sponzora. Massive Attack to neurobili. Keď v roku 2006 prvýkrát koncertovali na Slovensku, ich najnovšiu nahrávku s názvom 100th Window vlastnili fanúšikovia už tri roky. Britskí hudobníci v rozhovore pre SME vtedy povedali, že už majú hotových niekoľko nových podkladov pre album s pracovným názvom Weather Underground. Zároveň si však zo seba uťahovali a nazvali sa bandou lenivých bastardov, ktorým dlho trvá, kým zhromaždia nápady.

Tak to bolo aj teraz. Termín vydania nového CD sa niekoľkokrát posúval - naposledy sa skloňoval október 2009, no nakoniec sa teraz objavilo iba štvorpesničkové EPčko Splitting the Atom. „Celovečerný" album sa posunul na jar budúceho roka a jeho názov už znie LP5.

Momentálne sa vie len to, že medzi hosťami sú Damon Albarn (Blur, Gorillaz), Tunde Adebimpe (TV on the Radio) a ďalší. V štúdiu sa zastavili aj Mike Patton (Faith No More) a Beth Orton, no všetko sa na jeden album nezmestí. V rozhovore pre magazín Under The Radar Massive Attack vyhlásili, že materiál zúžitkujú inde.

V jednej z nových pesničiek spomínaného EPčka hosťuje speváčka Martina Topley- Bird. Tá skupinu sprevádza na tomto turné, kde vždy na úvod večera najskôr rozohreje publikum sólovým blokom. Tak to bude aj v Bratislave.

Pohľad na setlisty, ktoré Massiv Attack predviedli v doterajších zastávkach turné ukazuje, že by malo zaznieť približne štrnásť skladieb a štyri prídavky. V zozname samozrejme nechýbajú najväčšie hitovky ako Teardrop, Unfinished Sympathy alebo Karmacoma, no na rozdiel od prvej návštevy Massive Attack v Bratislave už budeme počuť aj novinky. A keď už tu spomíname posuny oproti koncertu v roku 2006, tentoraz uvidíme nové pódiové vizuály, s ktorými skupina nabehla na trend „angažovaného" umenia. Na pódiových obrazovkách sa budú skloňovať témy ako sloboda alebo bieda v krajinách tretieho sveta.

Dvojčlenná skupina

Vlastne je trochu odvážne nazývať ich skupinou. Massive Attack je totiž projektom dvojice Robert Del Naja a Grant Marshall (prezývaný Daddy G). Nemajú radi, keď sa ich hudba označuje ako triphop, no je to najvýstižnejšie, čím sa dá pomenovať ich typický rukopis - silné melódie, hypnotické basové linky, pomalé tempá, originálna kombinácia prvkov hiphopu s džezom a rockom, šikovný sampling a neomylný výber hosťujúcich vokalistov.

Dodnes vydali štyri štúdiové albumy - na úspešný debut Blue Lines (1991) nadviazal Protection (1993). Po ňom prišiel Mezzanine (1998) s väčším dôrazom na zvuk gitár. Štýlový premet zafungoval, po hitovke Teardrop

už Massive Attack poznalo publikum na celom svete. Pozíciu jednej z kľúčových skupín potvrdilo CD 100th Window (2003).

S tou svojou lenivosťou trochu preháňajú. Popri značke Massive Attack stíhajú spolupracovať s rôznymi známymi menami vrátane Madonny či Davida Bowieho a hlavne veľa skvelých nápadov venovali filmárom. Matrix, Šakal, Danny the Dog, Pí, Gomorra a mnoho ďalších soundtrackov obsahuje práve skladby týchto štyridsiatnikov. Urobili ich toľko, že by sa nazbierali aj na dva albumy.