Panna zázračnica

„Ty si stále len vymýšľaš! Hovorí záhadná žena bohémskemu maliarovi Tristanovi. „To je všetko, čo môžeme,“ reaguje. „Snívajte, siroty, zbavíte sa smútku,“ vyzýva aj svojich kolegov. Pretože fantázia je svetlom sveta.

31. okt 2009 o 0:00 Zuzana Uličianska

Vážení čitatelia, denník SME pre vás pripravil ďalšiu filmovú edíciu. Séria Slovenský film 60. rokov II. nadväzuje na minuloročný projekt, v rámci ktorého sme vám spolu so Slovenským filmovým ústavom priniesli desať najlepších filmov rokov šesťdesiatych. Každý týždeň až do konca novembra si budete môcť k denníku SME kúpiť v novinových stánkoch aj jeden z druhej série klasických filmov slovenskej kinematografie za cenu 3,29 eura. Vo vydavateľstve Petit Press ho ponúkame za zvýhodnenú cenu 2,50 eura. Prajeme vám príjemné čítanie a príjemné divácke zážitky.



„Ty si stále len vymýšľaš! Hovorí záhadná žena bohémskemu maliarovi Tristanovi. „To je všetko, čo môžeme,“ reaguje on - blázon, ktorému je clivo. „Snívajte, siroty, zbavíte sa smútku,“ vyzýva aj svojich kolegov. Pretože fantázia je svetlom sveta.

BRATISLAVA. Sirotami je skupina maliarov, profesorov, básnikov. Nedokážu sa správať slušne ani dospelo. Nedarí sa im dýchať spoločne, už vôbec nie vtedy, keď do ich spoločnosti pribudne Anabella - záhadná, smutná, osamelá cudzinka vo vlastnej krajine i v tomto svete.

Panna zázračnica (1966) Réžia: Štefan Uher Námet, scenár: Dominik Tatarka (novela Panna zázračnica) Kamera: Stanislav Szomolányi Hudba: Ilja Zeljenka Strih: Maximilián Remeň Zvuk: Milan K. Némethy Architekt: Anton Krajčovič Kostýmy: Juraj Mojžiš Hrajú: Jolanta Umecká (nahovorila Eva Rysová), Ladislav Mrkvička, Otakar Janda (nahovoril Ivan Rajniak), Karol Béla (nahovoril Leopold Haverl), Štefan Bobota (nahovoril Slavomír Záhradník), Eduard Bindas a ďalší Farba: čiernobiely Formát: klasický Minutáž: 93 min. Distribučná premiéra: 18. 11. 1966 Exteriéry: Bratislava, Smolenice, Plavecký Mikuláš, Pezinok, Skalnaté pleso

Anabella je éterická bytosť, zjavuje sa a opäť sa stráca, zanechávajúc mužov v očarení. Jej existencia má aj „logické vysvetlenie", jej rodičov zabili, ona sa chce vrátiť na Slovensko, kde sa narodila. Tu i tam sa ubytuje v hoteli, pokúša sa zapísať na univerzitu, inokedy zas koketuje s nejakým nádejným ženíchom. Pre tento štát je totiž formálne cudzinkou, potrebné doklady môže získať len vydajom. Prestaviteľka Anabelly, poľská klaviristka Jolanta Umecká, je známa aj z filmu Romana Polanského Nôž vo vode.

Všetko je v tomto Uherovom filme štylizované - kostýmy, rekvizity, zrkadlá, architektúra. Len sám boh kazí ľuďom vkus svojou gýčovou prírodou.

Opakujúcim sa motívom je žena v bielych šatách v kontraste s čiernym havranom. Havran je aj priezvisko sochára, ďalšieho z tých, ktorí záhadnej žene podľahli. Aj on by chcel byť vtákom lásky, ale má farbu smrti. Živí sa vyrábaním posmrtných masiek, je zrejmé, že si ešte nedávno liečil nervy po blázincoch, pretože má iný názor. Aj na to, ako má vyzerať monument.

„Nemám bronz, ale mám myšlienku, návrh na pomník géniovi tejto krajiny," vysvetľuje Anabelle. Túži postaviť aj rozhľadňu na mieste pravekého sídliska. „Toto je naša krajina a toto sme my, tu som doma, inde sa tak necítim," povedal by rád na nejakom svätom mieste.

Ministrovi sa pri inšpekcii jeho socha štátnika nezdá: „Ten sklon hlavy, ako svätec, nech je vztýčená ako maják." Názory štátnikov na umenie sú pre celú kultúru národa poučením, vedia všetci, ktorí sa vtierajú do priazne mocných. Kto dá zarobiť sochárovi názormi, ak peniaze na monument má jedine obec, cirkev či štát?

Silným momentom filmu je vojna prebiehajúca na pozadí, akýsi neurčitý pocit obecného ohrozenia. Má každý svoj súkromný kryt?

„Ja ďalší poplach neprežijem," vysvetľuje staršia žena, keď chce zo súcitu utopiť svojho kocúra. Všetkým preniká pocit pominuteľnosti: „Čo pekných som už vystrojila," hovorí žena z márnice. Smrť platí na každého.

Máte koho potrestať za svoj smútok?