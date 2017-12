Boyzone nahrajú nový album na počesť Stephena Gatelyho

Členovia írskej formácie Boyzone plánujú nahrať nový album. Chcú ho venovať pamiatke nedávno zosnulého člena skupiny Stephena Gatelyho.

1. nov 2009 o 15:00 SITA, TASR

BRATISLAVA. Členovia írskej hudobnej skupiny Boyzone sa rozhodli nahrať nový album na pamiatku nedávno zosnulého člena kapely Stephena Gatelyho.

"Tento album spravíme pre Stephena. Našťastie máme nahratých niekoľko skladieb, v ktorých sú jeho vokály. Verím, že naši fanúšikovia to ocenia," povedal na margo plánovaného albumu spevák Ronan Keating.

Piesne, v ktorých spieva Gately, nahrali týždne pred jeho náhlou smrťou 10. októbra. Skupina chce tak vzdať uznanie svojmu bývalému spoluhráčovi. "Rozhodli sme sa, že nasledujúci album urobíme pre Stephena," vyhlásil Keating. Nepovedal však, kedy album vyjde. Pravdepodobne to nebude ešte tento rok.

"Chceme držať spolu, pretože to nás v tomto momente utešuje. Máme niekoľko piesní so Stephenovým hlasom - aká záchrana. Vďaka Bohu, že ich máme, je to pre nás veľmi dôležité a vieme, že to ocenia aj fanúšikovia." Boyzone pracujú ešte na songoch bez Gatelya.

Chlapčenská formácia Boyzone vznikla v roku 1993 a do svojho rozpadu v roku 2000 mala na čele britského rebríčka singlov šesť skladieb. V roku 2007 sa skupina znova dala dokopy a v minulom roku vydala výberovku svojich najúspešnejších skladieb pod názvom Back Again... No Matter What.

Stephen Gately zomrel 10. októbra na Malorke vo veku 33 rokov na následky pľúcneho edému, teda nahromadenia tekutiny v pľúcach. V roku 1999 sa verejnosti priznal, že je gay a po rozpade Boyzone sa venoval sólovej kariére, neskôr účinkoval aj v muzikáloch.