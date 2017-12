Ten príjemný chaos stále trvá

Pred pätnástimi rokmi prinieslo kníhkupectvo Artforum na východ novú kultúru.

2. nov 2009 o 0:00 Mikuláš Jesenský

KOŠICE. „Len som tak sedel s kolegovou fenkou Cecilkou pri nohách a bezradne sme sa pozerali na dav ľudí, ktorý obkľúčil kníhkupectvo a pomaly sa posúval do predajne, a na kasu, s ktorou som vôbec nevedel narábať. Bol to príjemný chaos." Takto s nostalgiou dnes spomína na 28. október 1994 šéf košickej pobočky Artfora Karol Voleman.

Jeho fenka už nežije. Zato prvá mimobratislavská predajňa kníhkupectva, ktorá pred pätnástimi rokmi začala ponúkať hladným košickým čitateľom výnimočné lahôdky, cez víkend oslávila malé jubileum. Pri pohári vína, „pípe" a hudbe sa stretli umelecké osobnosti i desiatky skalných fanúšikov tejto známej literárnej značky.

„Je to jedno z mála kníhkupectiev, ktoré neponúka knihy ako tovar, ale zážitky z kvalitnej literatúry, ktoré človeka oslobodzujú a v mnohých smeroch inšpirujú," tvrdí spisovateľ Stanislav Rakús. „Často odtiaľ odchádzam nešťastná, že si nemôžem odniesť do knižnice všetky tituly, ktoré by som tam rada mala. Priestor a občas aj peniaze to nedovoľujú," pripája sa manželka, literárna kritička Gabriela Rakúsová.

Ani pre výtvarníka Petra Kalmusa nie je Artforum typický obchod. Tvrdí, že sa tam dokonca cíti lepšie ako doma, akurát ho mrzí, že sa často nemôže sústrediť na knižky, lebo stále stretáva svojich priateľov. S tým súhlasí aj právnička Jolana Fuchsová: „Artforum mi dalo veľa dobrých knižiek, ale aj kamarátov. Rada by som verila, že prispelo aj ku kultúre čítania v Košiciach."

Na oslave sa objavila aj výtvarníčka Júlia Zelená: „Pätnásť rokov Artfora pre mňa znamená, že som zostarla, ale vďaka nemu som sa dostala k výbornej literatúre a výborným ľuďom." Keď je kníhkupectvo v Košiciach otvorené, nepochybne v ňom nájdete jeho maskota Jirku Trávnička. „To nie sú len knihy, ktoré si môžem kúpiť niekde v Čechách či na Morave. Artforum prinieslo do Košíc novú kultúru. Pre mňa je spôsobom života, alternatívneho myslenia."