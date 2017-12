Pád komunizmu aj iné obrázky

Dnes sa oficiálne začína festival Mesiac fotografie. Hlavnou témou je november ’89.

3. nov 2009 o 0:00 Lucia Tkáčiková

V Bratislave sa dnes oficiálne začína Mesiac fotografie. Prestížny festival ponúka vyše tridsať výstav.

BRATISLAVA. Je len o rok mladší ako pád komunizmu, ktorý sa teraz stal jeho hlavnou témou. Festival Mesiac fotografie patrí k jeseni rovnako neodmysliteľne ako výročia nežnej revolúcie.

Tento rok ponúka až tridsaťštyri výstav. Na oficiálnych tohtoročných vizuáloch festivalu na ne divákov pozývajú sochy dám z pamätníka Slavín.

Nie je to oddychový rok

Budúci rok teda festival oslávi dve desaťročia existencie. Jeho riaditeľ Václav Macek o tomto ročníku Mesiaca fotografie hovorí, že nie je oddychovým. Ak si chcete poriadne prejsť všetky výstavy či absolvovať už tradične nabitý vernisážový maratón, na relax naozaj zabudnite.

Vernisáže štartujú dnes v Dome umenia a budú trvať do soboty. Tí, ktorí dávajú prednosť pokojnejšiemu vychutnávaniu fotografického umenia, majú čas približne do konca mesiaca.

Po kliknutí infograf zväčšíte

Mesiac nie je mesiacom

Mesiac fotografie je síce v duchu svojho názvu o fotografii, hoci sem-tam v jej okrajových podobách, no mesiacom je už menej. Tento rok sa prvý „predskokan" predstavil verejnosti už v mesačnom predstihu. Ak by však pozoruhodná retrospektíva ľudsky stvárneného dokumentu Juraja Bartoša predznamenávala kvalitu celého festivalu, potom by jesenné putovanie po galériách naozaj stálo za to.

Ešte pred prvými novembrovými dňami sa objavili na bratislavských námestiach bilbordy. Do ulíc tak vošiel výstavný projekt Pád komunizmu, ktorý fotograficky spojil päť krajín - Česko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko, päť spojencov bývalého takzvaného socialistického bloku.

Stačí sa poprechádzať Hviezdoslavovým námestím alebo Námestím SNP. Môžete tam nahliadnuť priezorom do prevŕtaných panelov a premýšľať, spomínať. Okrem Pádu komunizmu pripomínajú zmenu režimu spred dvadsiatich rokov ďalšie tri výstavy.

Festival v číslach 17 zúčastnených krajín, viac než 2000 fotografií

80–100-tisíc ľudí – očakávaná návštevnosť festivalu Lákadlá tohto ročníka Ansel Adams – legendárne fotky prvýkrát na Slovensku Via Lucis – kolektívna expozícia o premenách českej spoločnosti Pád komunizmu – projekt na námestiach Bratislavy

Portfolio Review Dnešné vernisáže 15.00 – Inge Morath, Dom umenia 15.30 – Jens Olof Lasthein, Dom umenia 16.00 – Via Lucis 1989– 2009, Dom umenia 17.00 – World Press Photo, Dom umenia 18.00 – Vladimír Birgus, Dom umenia 19.00 – Dorota Sadovská, Dom umenia

Zvučné mená



Akýmisi lapačmi divákov tohto ročníka budú podľa organizátorov najmä dnes sa začínajúce výstavy. Sieť vernisáží sa začne už v popoludňajších hodinách v Dome umenia.

Ako prvá bude prvá žena. Čiže výstava dámy, ktorá sa ako prvá stala členkou prestížnej fotografickej agentúry Magnum Photos. Tvorbu oceňovanej Rakúšanky Inge Morathovej predstavia jej Rumunské listy.

Svetovosť dnešných vernisáží potvrdí aj otvorenie World Press Photo. Putovná výstava skoro dvoch stoviek skvelých novinárskych fotografií sa k nám vracia po jedenástich rokoch.

Asi najväčším lákadlom zajtrajšieho dňa bude priekopník fotografie Ansel Adams. Slovenská premiéra jeho ručne tlačených fotografií, ktorých dokonalosť nepozná úpravy grafických programov, bude v Pálffyho paláci na Panskej ulici.

Čarovné slovo - kríza

„Mesiac fotografie má každoročne stúpajúcu tendenciu," prezrádza organizátorka festivalu Eva Szabová. „Uvidíme, ako sa prejaví na návštevnosti kríza."

Stále väčší záujem je o projekt Portfolio review, ktorý umožňuje fotografickým nadšencom konzultovať svoje práce s profesionálnou porotou. Najlepšieho tradične odmenia samostatnou výstavou v ďalšom ročníku.

Pre tých, ktorí chcú vidieť toho čo najviac, organizátori pripravili permanentku za desať eur. Mesiac fotografie dnes v Bratislave otvára šesť z tridsiatichštyroch výstav.