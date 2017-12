Čo počúvame

Počúvanie občas pripomína hudobnú archeológiu, hlavne keď sa k vám dostane niečo nie príliš známe, ale zato veľmi zaujímavé.

4. nov 2009 o 0:00 Peter Bálik, peb





Skupina Big Star síce funguje doteraz, ale až v posledných rokoch sa im dostala zaslúžená pozornosť, ktorú v mladých rokoch vôbec nemala. A nezaslúžene. Kapela vedená skladateľom a spevákom Alexom Chiltonom nahrala tri zásadné albumy v prvej polovici 70. rokov, no vtedy si ich kvalitu všimlo iba zopár nadšencov. No dnes ju kritici a fanúšikovia považujú za chýbajúci článok medzi 60. rokmi a alternatívnymi pesničkárskymi kapelami ako R.E.M. z 80. rokov.

Aktuálny komplet Keep An Eye On The Sky hovorí, že skupina určite fungovala mimo času a priestoru, ale to neuberá z kvality jej pesničiek. Skladby ako September Gurls, In The Street alebo You Got What You Deserved žiaria aj dnes, no veci ich oveľa slávnejších kolegov odvial čas.

Tomu sa hovorí spravodlivosť v praxi.