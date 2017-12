Nové CD

4. nov 2009 o 0:00 Peter Bálik, peb

Leonard Cohen: Live At Isle of Wight

Sony Music 2009



Kanadský pesničkár zažíva v poslednom čase veľký návrat vďaka celosvetovému turné, počas neho sa koncom leta zastavil aj v Bratislave. Po aktuálnom Live In London vychádza na CD/DVD starší koncert zo začiatku jeho pesničkárskej dráhy. V roku 1970 vystúpil na legendárnom festivale na britskom ostrove Isle Of Wight. Jeho koncert, ktorý sa začal o druhej v noci, dodnes patrí k vrcholom tejto akcie. Cohena dokonca vtedy nezatienil ani fenomenálny Jimi Hendrix, ktorý vystúpil pred ním. Súčasťou živého albumu je DVD s dokumentom.





Jack Johnson: En Concert

Universal 2009



Americkému pesničkárovi Jackovi Johnsovovi raz povedal otec, že jeho pesničky znejú vtedy najlepšie, keď znejú na živo. Vášnivý surfer z Honolulu zobral jeho slová vážne a tak postupne zaznamenával svoje koncerty počas minuloročného európskeho turné. En Concert nie je plynulým vystúpením, ale zachytáva výber jednoduchých a láskavých pesničiek z rôznych kútov starého kontinentu aj za asistencie zaujímavých hostí. En Concert vychádza zvlášť na CD a DVD, jeho základom je aj koncertný film, v ktorom sa mihne aj jeho kamarát Eddie Vedder.





The Flaming Lips: Embryonic

Warner 2009



Americká alternatívna kapela The Flaming Lips sú Pink Floyd nového tisícročia, aj keď je jej hudba častejšie postavená na vtipe ako na vážnosti. Kapela sa po predošlých pesničkovejších albumoch, vysoko hodnotených kritikmi, vybrala do experimentálnejší vôd a nahrala dvojalbum, ktorý síce obsahuje veci s citom pre melódie s bizarnými textami, ale aj šialené zvukové výlety, pri ktorých vydržia len tí najväčší priaznivci. Kritiky na Embryonic sa rôznia, podľa niektorých si kapela drží vysoký štandard, podľa iných to zase trochu prehnala.

R.E.M.: Live At The Olympia

Warner 2009



S posledným albumom Accellerate sa americkej skupine R.E.M. vrátila sila. Tento proces po spackanom Around The Sun trval dlhšie, a jednou z terapií kapely bolo päť koncertov v Dubline, kde testovali nový materiál a prekladali ho so starými, menej známymi pesničkami. Záznam z dublinských koncertov vychádza na 2CD /DVD. R.E.M. opäť znejú, ako by si ich skalní priaznivci priali - nie ako štadiónovú partu, ale dobrú skupinu z klubu. Kapela vylúčila hity a oprášila staré „pecky" z albumoch Murmur, Reckoning alebo Dokument.⋌(peb)