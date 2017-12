Beatles ponúkne svoje albumy na elegantnom USB kľúči

BRATISLAVA. Štrnásť remastrovaných albumov legendárnej anglickej hudobnej skupiny The Beatles vyjde 7. decembra v špeciálnej edícii vo forme USB kľúča v tvare jablka. Kľúče vyrobia v náklade 30-tisíc kusov a fanúšikovia si ich budú môcť objednať priamo z webstránky kapely Thebeatles.com za 200 libier (v prepočte 222 eur).

USB bude obsahovať albumy Please Please Me (1963), With The Beatles (1963), A Hard Day's Night (1964), Beatles for Sale (1964), Help! (1965), Rubber Soul (1965), Revolver (1966), Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (1967), Magical Mystery Tour (1967), The Beatles (1968), Yellow Submarine (1969), Abbey Road (1969), Let It Be (1970) a Past Masters (1988).

Informácie zverejnila webová stránka NME.com.