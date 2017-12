Hudba silnejšia ako láska

Známa dvojica Glen Hansard a Markéta Irglová nahrala svoj „rozchodový“ album Strict Joy.

5. nov 2009 o 0:00 Peter Bálik

Break-up records. Tak sa nazývajú albumy o rozchodoch. Fleetwood Mac majú svoje Rumours, Dylan Blood On The track, Paul McCartney Memory Almost Full. A ten zoznam teraz rozšírili Glenn Hansard s Markétou Irglovou.



BRATISLAVA. Príbeh írskeho pesničkára Glena Hansarda a českej speváčky Markéty Irglovej pripomína juhoamerickú telenovelu alebo patrí možno aj do bulváru. No bez opísania ich spoločného života nemožno pochopiť najnovší album dvojice Strict Joy, ktorý práve vyšiel.

Blues o šťastí

Obaja zažiarili v írskom nízkorozpočtovom filme Once, zamilovali sa, získali Oscara za spoločnú pieseň, no ich láska dlho nevydržala. Rozišli sa, ale nie ako hudobníci. „V hudbe sme stále veľmi dobrí. Keď mám pri sebe nástroj, tak spolu vychádzame veľmi dobre," povedal Hansard denníku The Observer.

Ich „rozchodový" album však samozrejme nemôže byť naplnený nenávisťou, v takom prípade by nikdy nevznikol. Skôr ide o hľadanie svetla na konci tunela alebo o spoločné liečenie sa hudbou.

Názov Strict Joy si Hansard požičal z básne írskeho básnika Jamesa Stephensa Strict Care, Strict Joy, v ktorej sa hovorí o tom, že vďaka umeniu z najväčšieho smútku a problémov môže vzniknúť niečo dobré. „To je dôvod, prečo majú ľudia radi blues," vysvetlil pesničkár časopisu Paste. „Nezaujíma ich, či ten muž stratil dievča, prácu, alebo zmysel života. Sú šťastní, že im prostredníctvom svojej hudby prináša radosť."

Príbeh Hansarda s Irglovou najlepšie vystihuje obal Strict Joy. Stoja tu oproti sebe, tvárami sa pozerajú na iné svetové strany, no sú prepletení vlasmi.

Spoznali sa počas Hansardových potuliek so skupinou The Frames, ktorá si obľúbila české publikum. V roku 2005 režisér Jan Hřebejk zaplatil Hansardovi a Irglovej štyri dni v štúdiu, aby mu nahrali dve pesničky do filmu. No írsky bard tam s mladučkou Češkou stihli urobiť štrnásť (!) ďalších songov.

Dialóg priateľov

Mnohé z týchto skladieb sa dostali na ich debut The Swell Season (2006), ďalšie na soundtracku k filmu Once. Dvojica si v tomto romantickom príbehu zahrala postavy pouličného hudobníka a českej emigrantky.

Po skončení nakrúcania začali spolu chodiť. Hudba bola silnejšia ako rozpory, ktoré prišli. Hansard sa mohol vrátiť k skupine The Frames, s ktorou hrá už od začiatku 90. rokov, no nakoniec zostal s Mar, ako familiárne hovorí mladej partnerke.

Na Strict Joy dvojica nahrala dvanásť pesničiek. Desať patrí Glenovi, dve napísala Markéta. Album pokračuje v tradícii prvej nahrávky The Swell Season. Jemné, krehké folkové pesničky stále znejú ako dialóg medzi dvoma spriaznenými dušami.

Skladby ako Low Rising alebo Fantasy Man majú mnoho trpkých slov, ale je na nich niečo povznášajúce, pretože zároveň sú o odpustení. Kritiky nešetria hviezdičkami a píšu, že sa z ich búrlivého obdobia podarilo vydolovať niečo extra: „Tento album dokumentuje mnohé z ich dobrodružstiev s gráciou, vtipom a vkusom," zhodnotil The Irish Times.

Obaja muzikanti hovoria, že už sa im dýcha jednoduchšie. „Sme na tom oveľa lepšie, ako keď sme boli spolu. Myslím tým teraz na naše priateľstvo. Sme kamaráti, rešpektujeme sa a správame sa k sebe dobre. Len neviem, či sme preto museli obetovať náš vzťah," tvrdí Hansard .