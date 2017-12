Nové filmy

Žena cestovateľa v čase

Réžia: Robert Schwentke



Právo sfilmovať bestseller o dráme milencov, neukotvených v čase, kúpili Brad Pitt s Jennifer Anistonovou, ale napokon Pitt figuruje len ako spoluproducent. Ponuku režírovať dostali Steven Spielberg, Gus Van Sant aj David Fincher, ale napokon film nakrútil Robert Schwentke. Hlavné postavy mali stvárniť Eva Green s Adrienom Brodym, ale napokon hrajú Rachel McAdams a Eric Bana.

Gamer

Réžia: Mark Neveldine



I keď autori Mark Neveldine a Brian Taylor tvrdia, že to celé vymysleli sami, čitatelia sci-fi románov Sergeja Lukjanenka vedia čosi iné. Svet, kde sa počítačová hra prelína s realitou a kde hráči bojujú o vlastné identity a často aj životy, nie je originálny námet. Potom záleží na realizátoroch, ako nápad rozvinú. Nestačia len známi herci. Chce to viac. Inak je to nuda.





Love and Dance

Réžia: Bruce Parramore



Toto je poľský tanečný film v štýle hollywoodskych produkcií. Potvrdzuje to i pôvodný slogan: „Príbeh o tom, že treba ísť za hlasom srdca, aby ste našli šťastie a že tanec môže byť najkrajším vyznaním lásky." Hoci hrdinami sú novinárka Hania a tancujúci robotník Wojtek, nenáročné poľské dielko Kochaj i tancz sa do slovenských kín dostáva pod anglickým názvom Love and Dance.





Ricky

Réžia: Francois Ozon



Nie že by predchádzajúce diela Françoisa Ozona neboli osobité, čudné až uletené, ale spojiť sociálnu drámu z proletárskeho prostredia s rozprávkou o dieťatku, ktorému narástli krídelká, to chce odvahu. Zo strany tvorcov i publika. Majster vo svojom tvorivom rozlete zablúdil do končín, kam ho nestačíme sledovať. Táto jeho snímka nedostala žiadnu z významnejších filmových cien.

Kdopak by se vlka bál

Réžia: Maria Procházková



Maria Procházková si spravila renomé skvelou psychologickou drámou Žralok v hlavě, nakrútenou „na telo" Oldřichovi Kaiserovi. Vlani nakrútila príbeh rodinnej krízy, videný očami dievčatka predškolského veku. Takže rovnako dobre môže ísť o rozprávku s Červenou čiapočkou a vlkom, o detský horor i o romantickú drámu pre dospelých.





Farma zvierat

Réžia: Joy Batchelor, John Halas



V roku 1954 vznikla kreslená adaptácia bájky Georga Orwella. S odstupom vyše pol storočia si síce uvedomujeme všetky rezervy, nedostatky a necnosti diela, orwellovský duch však dodnes nevyprchal. Svine už nemusia byť komunistami, sú proste len karieristickými bezohľadnými sviňami, ktoré vedia v mene plného válova zdiskreditovať a zničiť aj tú najkrajšiu, najšľachetnejšiu myšlienku.