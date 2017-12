Aj fotografie môžu byť maľbami

Mesiac fotografie má za sebou prvú vernisáž slovenského autora – mladej výtvarníčky Doroty Sadovskej.

5. nov 2009 o 0:00 Lucia Tkáčiková

BRATISLAVA. V prvý vernisážový deň Mesiaca fotografie 2009 otvorili aj prvú výstavu slovenského autora. Paradoxne sa na začiatku festivalu predstavuje jediná umelkyňa, ktorá svojimi fotografiami maľuje.

Aspoň tak sa o tvorbe Doroty Sadovskej vyjadrila kurátorka jej výstavy v Dome umenia Lucie Šiklová: „Dorotka je trochu mimo klasickej fotografie, keď maľuje, tak jej spod ruky vychádza takmer fotografia a keď fotografuje, vznikajú obrazy."

Že Sadovská skutočne nie je klasickou fotografkou, svedčí jej výstava s podobne neklasickým názvom Núdzový vchod. Fotografické médium slúži Sadovskej ako štetec, spája, pozerá sa na časti tela inak, vytvára diela, hrá sa.

Už pri vstupe na výstavu v Dome umenia diváka vítajú hravé prsty. Veľa prstov. „Táto veľká inštalácia sa spája s rokom 1999, keď som mal prvý rok vodičák a spolu s Dorotou Sadovskou a Ingrid Patočkovou sme sa vydali do Düsseldorfu," spomína riaditeľ Mesiaca fotografie Václav Macek. „No moje auto bolo staré, ako všetky autá, čo som mal, a nefungovalo. Keď zhaslo, bolo ho treba roztláčať. Dorota s Ingrid roztláčali, no na kapote ostali prsty."

Boli to práve tie prsty, ktoré podľa Maceka môžu návštevníci teraz vidieť na maliarsko-fotografickej výstave Doroty Sadovskej.

Macek priznáva, že Sadovská nepatrí medzi umelcov, ktorí sú profesionálnymi fotografmi, no vraví, že slovenská fotografia by bez diel takýchto autorov v európskom kontexte neznamenala to, čo znamená.

Pomedzi Sadovskej telá Núdzového vchodu sa v Dome umenia v Bratislave dá poprechádzať do 29. novembra