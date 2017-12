Massive Attack: viac na oči než na uši

Kým v 90. rokoch sa ich oplatilo najmä počuť, dnes sa ich oplatí skôr vidieť. To sa potvrdilo aj v stredu večer v Bratislave.

5. nov 2009 o 0:17 Oliver Rehák

Studený upršaný večer, vyľudnené mesto. Môže sa k tomu hodiť niečo lepšie ako Massive Attack? Možno áno, ale na rozdiel od koncertu tejto legendárnej britskej skupiny to nie každý mohol v stredu v Bratislave zažiť naživo.

Vidieť za tri roky dvakrát po sebe známe skupiny na Slovensku? Ešte donedávna nonsens. V lete sa k nám vrátili Depeche Mode, teraz aj Massive Attack. Spoločné je aj to, že ide o britské legendy a u ktorých chce väčšina publika počuť skôr hity než nové skladby.

Kým depešáci sú open-air záležitosť na veľké štadióny, temnejším atmosféram Massive Attack viac pristanú sály pre pár tisíc divákov. Prvýkrát hrali v Bratislave v Inchebe, kde nie je najlepší zvuk, včera sa rozložili v Sibamac aréne (NTC), ktorá zase stojí uprostred obytnej zóny. Vďaka tomu sa včerajší koncert nezaobišiel bez návštevy policajnej hliadky privolanej susedom, ktorý ma zjavne k žánru triphop úplne iný vzťah ako publikum v hale (stavíme sa, či ten pán bude rovnako asertívne protestovať aj počas zápasov na novom futbalovom štadióne?-)

Ale späť k tomu, čo sa dialo vnútri haly. Kým premiérový slovenský koncert sa konal na podporu vydania best-of albumu, teraz Massive Attack dorazili s novými pesničkami. Niektoré z nich sú už známe z EPčka Splitting the Atom, ktoré sa začalo predávať iba pred niekoľkými dňami. Martina Topley-Bird, ktorá naspievala Psyche, robí na tomto turné predskokanku aj vokalistku, takže nezaradenie jej príspevku by bolo veľkým prekvapením.

Prekvapením by však bolo aj to, keby novinky zafungovali lepšie ako hitovky bolo jasné. Tak silné pesničky ako Safe From Harm, Karmacoma, Angel, Teardrop či Unfinished Sympathy sa nepodarí zložiť každý deň, no Massive Attack treba zložiť poklonu, že stále skúšajú niečo nové (a napríklad skladba s Damonom Albarnom, ktorú môžete nájsť na YouTube je dosť vydarená - akurát je otázne či jar 2010 je už naozaj posledný dátum pre nový album).

Massive Attack nie sú Radiohead, ktorí si dovolia odignorovať hity a natlačiť do publika menej známe skladby alebo radikálne prekopať setlist za dva dni. Na tomto turné sa poradie skladieb nemení, čo je však dané aj náročnou, no veľmi pôsobivou vizuálnou šou. Kombinácia svetiel s hradbou z LED panelov, na ktorých sa striedali citáty kontroverzných historických osobností (Bakunin, Spencer, Rosa Luxemburg), s alarmujúcim štatistikami či rôznymi grafickými obrazcami ešte znásobovala účinok hudby a pomáhala hlavne novým skladbám. Takéto pokusy dostať do hudby angažované témy obvykle smrdia povrchnosťou, tu si však autori vizuálov vcelku ustrážili obsah aj formu "posolstva".

Robert "3D" Del Naja a Grant "Daddy G" Marshall do Bratislavy tentoraz priviezli až trojicu vokalistov. Okrem spomínanej Martiny charizmatického (dnes už pomaly deduška) Horace Andyho a druhú speváčku Deborah Miller. Vďaka nim, aj vďaka nasadeniu sprievodnej kapely zloženej z dvoch (!) bubeníkov, gitaristu a "klasického" rytmického dvojzáprahu, sa prvými dvomi vrcholmi večera stali pesničky Safe From Harm a Angel.

Tretím silným miestom a najväčším prekvapením bola azda najznámejšia vec od Massive Attack vôbec - Teardrop. Krásna balada má vydarenú novú podobu, je ešte krehkejšia, s ešte minimalistickejšími aranžmánmi. Pribudol v nej až orientálne vyznievajúci motív syntetizátoru, ktorý jej veľmi pristane.

Najlacnejší lístok na takmer dvojhodinový koncert stál 40 eur, čo sa niektorým skalným fanúšikom videlo priveľa a tak zostali doma. Do Sibamac arény by sa však už oveľa viac ľudí nezmestilo. Domasedi môžu ľutovať najmä to, že nevideli skvelú videoprojekciu. Hudba Massive Attack výnimočná samozrejme je, ale včerajší večer sám osebe až tak výnimočný nebol. Šéfovia kapely pôsobili ako by na pódiu nešli nadoraz, pri komunikácii s publikom sa dokonca objavili aj slová "first time". Snáď tým mysleli nové pesničky a nie to, že hrajú u nás prvýkrát.

Tak dúfajme, že to nebolo naposledy a ešte viac dúfajme, že tých nových (dobrých) pesničiek urobia ešte dosť.