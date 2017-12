Cenu ARCH 2009 má veža v Bratislave

„Taký druh vyslúžilých industriálnych stavieb sa zvyčajne vníma ako problém, lebo väčšina ľudí si myslí, že ich treba zbúrať. Zbúranie je však drahé. V tomto konkrétnom prípade by sa narušilo aj jeho jedinečné okolie, a to by bola hrozná hanba. Prístup k(Zdroj: ARCHÍV ARCH)