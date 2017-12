Novú cenu majú piati

Oživenie súťaže, ktorej výsledky vyhlásili včera v SND, považujú tanečníci za udalosť.

BRATISLAVA. Odvčera majú tanečníci viac ako len potlesk. Po dlhšej pauze sa opäť dočkali cien, ktoré hodnotia výkony uplynulej sezóny a chcú motivovať mladé tanečné talenty.

„Jedinečná udalosť," hodnotí stručne odovzdávanie cien choreografka a členka poroty ceny TAOS, Šárka Ondrišová. TAOS, teda tanečná osobnosť sezóny, má v tomto roku až piatich výhercov. „Bolo by veľmi ťažké spolu posudzovať výkony tanečníkov v modernom a súčasnom tanci spolu s výkonmi tanečníkov v neoklasickom a klasickom tanci. Preto sme ocenili až štyroch výhercov v hlavnej kategórii a jeden talent," povedala dramaturgička Baletu SND Miroslava Kovářová.

Talentom sa stal Emil Píš za postavu Muža v predstavení Hexen od Debris Company a Odyssea v diele Jablko divadla Elledanse. V klasickom tanci porota ocenila Viktóriu Šimončíkovu z SND za postavu Jefrosiny Starickej v balete Ivan Hrozný a Sergeja Jegorova z košického baletu za Albrechta v Giselle a Tristana v balete Tristan a Izolda. V modernom tanci si cenu odniesli Stanislava Vlčeková za trojúlohu v predstavení Jablko a Tibor Trulík za Iné ráno a Be Bop.

Šárka Ondrišová veľmi víta, že v porote sedia aj zástupcovia súčasného tanca. „Išla som do poroty bez očakávaní. Tvorivá a prajná atmosféra ma veľmi milo prekvapila. V budúcnosti by sme radi tanečné predstavenia nehodnotili z nahrávok, ale naživo počas nejakého festivalu. Máme plány, ako tanečnú komunitu zjednotiť, získať podporu. Je to výborné," povedala Šárka Ondrišová.