U2 vyhlásili za najlepšiu koncertnú skupinu

Slávna írska kapela aj hudobná televíziasa zišli pri Brandenburskej bráne. Pre koncert postavili bariéry a vyvolali tým kritiku.

6. nov 2009 o 0:00 Peter Bálik





BERLÍN, BRATISLAVA. Len tých šťastných desaťtisíc, čo si stihli zohnať miestenky na koncert U2 k výročiu pádu Berlínskeho múra sa včera dostali za bariéry pri Brandenburskej bráne.

Fanúšikovia írskej kapely, ktorí dúfali, že ich uvidia aspoň z diaľky ostali sklamaní. Všetky miesta s výhľadom skončili pred zátarasami. Vzhľadom na to, že pád múru rozdeľujúceho mesto mal spájať ľudí, to podľa reportéra britskej televízie BBC vyvolalo kritiku.

Vstupenky na koncert, ktorý bol súčasťou odovzdávania cien hudobnej televízie MTV, sa rozdávali na internete a minuli sa hneď v ten deň v priebehu niekoľkých minút. „Berlínsky múr MTV znamená žiadny výhľad na horizont pre fanúšikov U2,“ napísali Irish Times s odkazom na posledný album U2, ktorý sa volá No line on the horizon.

Berlín a U2 spája spoločná minulosť. Krátko po páde múru tam začala nahrávať prelomový album Achtung Baby, s ktorým vstúpila do 90. rokov. V štúdiách vtedy nahrala aj jednu zo svojich najznámejších piesní One.

Šestnásty ročník cien MTV organizátori venovali oslave slobody a zrodu novej éry v európskych dejinách.