Berlínsky tanec s U2

Bono a spol. prišli koncertom osláviť jubileum pádu Berlínskeho múru a zobrať si sošku MTV.

6. nov 2009 o 17:45 Honza Vedral

BERLÍN. Desaťtisíc fanúšikov sa tlačí v priestore pred Brandenburskou bránou. Írski rockeri U2 sem prišli osláviť dvadsať rokov od pádu Berlínskeho múru.

Z neba pol hodiny pred vystúpením drobne popŕcha. Kvapky nepadajú len na divákov, ale i na časť pódia, ktoré stojí pod Brandenburskou bránou. Jej kontúry sú osvetlené farebnými reflektormi. Zrazu za jasotu publika vybieha na scénu skupina U2 na čele so spevákom Bonom, ktorá bola v tomto prostredí pri zvukovej skúške už popoludní. Nikomu neprekážalo, že sa objavili s polhodinovým oneskorením.

Bono Vox zdraví - Berlin, du bist wunderbar (Berlín, si báječný). Kapela začína pesničkou One z albumu Achtung Baby. Na bránu sa pri ich vystúpení premietajú slogany One Love, Freedom a potom i vlajka Európskej únie.

Scéna i osvetlenie sú veľmi pôsobivé. Nasleduje song Magnificent z aktuálnej platne No Line on the Horizon. Hrajú ju v skrátenej verzii. Publikum máva nad hlavami mobilnými telefónmi. Tancujú i ľudia na terasách priľahlých budov.

Ihneď potom skupina prechádza na pieseň Sunday Bloody Sunday a brána sa halí do zelenej farby. Počas Edgeovho sóla na gitaru privádza Bono na pódium rapera Jay-Z. Ten okamžite spustí svoj rap. Všetko vrcholí tým, že spoločne s Bonom citujú Get Up, Stand Up od Boba Marleyho. Nasleduje ohromný aplauz.

A potom Bono spustí Beautiful Day. Tentoraz do neba svieti oranžová a modrá. Nikomu už neprekáža pochmúrne jesenné počasie. Koncert pokračuje obrovskou rýchlosťou. Prichádza hitovka Vertigo. Nad bránou šľahajú reflektory ako blesky. Nasledujúcou piesňou Moment of Surrender sa kapela pomaly lúči.

Nový „Berlínsky múr"

Lístky na koncert U2, ktoré boli k dispozícii zadarmo, si fanúšikovia jednej z najobľúbenejších európskych skupín rozobrali na internete za tri hodiny.

Tí, ktorí dúfali, že svoje idoly uvidia bez lístkov, mali smolu. Usporiadatelia okolo miesta koncertu postavili dvojmetrovú bariéru. „Je to smiešne, že sa snaží brániť vo výhľade," hovorí dvadsaťtriročný Louis-Pierre Boily. S iróniou poznamenal, že to vyzerá ako nový „Berlínsky múr". Niektorí odvážlivci sa na vysokú zábranu snažili vyliezť, aby videli.

U2 však opatrenia usporiadateľov nevyviedli z miery. Na Berlín majú dobré spomienky. Pobyt v nemeckej metropole ich v roku 1991 ovplyvnil pri nakrúcaní albumu Achtung Baby.