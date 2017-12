Internetový román Minulosť ťa dostane krstili klávesmi

Výsledok projektu Slovensko píše román uviedli do života manželia Heribanovci.

8. nov 2009 o 14:30 SITA

BRATISLAVA. Prvý slovenský spoločný román, ktorý dostal názov Minulosť ťa dostane, pokrstili v piatok na bratislavskom knižnom veľtrhu Bibliotéka. Knihu uviedli do života manželia Alena a Jozef Heribanovci a spoločne s nimi samotní autori posypaním počítačovými klávesmi.

"Ja som napísala prvú kapitolu, ktorá sa zverejnila na internete. Ľudia mali týždeň na to, aby napísali ďalšiu kapitolu a ja 24 hodín na to, aby som niektorú z nich vybrala. Ľudia si navrhli názov aj obálku, celé to je o nich," povedala spisovateľka Evita Urbaníková.

V kľúčových momentoch príbehu dokonca nechala návštevníkov stránky o výbere nasledujúcej kapitoly hlasovať. "Bol to veľký risk. Nevedeli sme, či z toho bude kompaktná knižka a som príjemne šokovaná, že je to kniha, ktorá má humor, emóciu, príbeh," dodala.

Na internetovú stránku www.slovenskopiseroman.sk kliklo viac ako 70-tisíc ľudí, pod jednotlivými príspevkami bolo dovedna viac ako päťtisíc komentárov.

Autormi knihy sa nakoniec stali Aron Maxell, Peter Debnár, Barbora Panáková, Zuzana Marianková, MiMe, Jerry Dawidow, Peter Šišovský, Gabriela Arya Tóthová, Katarína Havranová, Marci V.K. a b.b.fisher - autor, ktorý sa rozhodol zostať v anonymite a pred médiami sa nepredstavil. Autorkou názvu je Andrea Hinková a autorom obálky Róbert Vacula.

"Z môjho pohľadu sú medzi autormi traja ľudia, ktorí sú zrelí na knižku. Oni sami však musia vedieť, kedy chcú a či chcú. Ja som šokovaná z Peťa Šišovského - mladý osemnásťročný chalan, ktorý je vypísaný, akoby písal 50 rokov. Uvažujem nad tým, že by sme do toho znovu išli aj na budúci rok," uzavrela Urbaníková.