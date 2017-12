Brit sa za tri libry dostal k nezverejnenému filmu Charlieho Chaplina

Šťastlivec si prostredníctvom internetu kúpil plechovku, v ktorej bol dosiaľ nezverejnený film s legendárnym komikom. Jeho cena môže byť vyše 40 tisíc libier.

8. nov 2009 o 14:00 SITA

BRATISLAVA. Britský zberateľ Morace Park si prostredníctvom internetového obchodu eBay kúpil nezverejnený film s Charliem Chaplinom za 3,20 libry. Zaujímavosťou je, že šťastlivec si pôvodne kúpil len plechovku, a netušil, že sa v nej nachádza unikátny sedemminútový film s legendárnym komikom s názvom Zepped.

Ako uviedol internetový portál guardian.co.uk, jeho reálna hodnota je odhadovaná na 40 000 libier (približne 44 600 eur).

V skutočnosti sa zberateľ kuriozít z dediny Henham v anglickom grófstve Essex zaujímal len o plechovku, ktorá bola označená, ako "starý film". "Vyzerala veľmi pekne," povedal Angličan, ktorý plechovku otvoril až po niekoľkých dňoch potom, čo mu ju doručili.

Jeho záujem začal narastať až potom, čo si dal názov filmu do internetového vyhľadávača Google. "Nemohol som sa dopátrať žiadnej zmienky," prezradil Park, ktorý sa so zvláštnosťou zdôveril svojmu susedovi Johnovi Dyerovi pracujúcemu v britskom filmovom ústave. Spoločne dospeli k záveru, že ide o filmový unikát.

Snímka znázorňuje vzducholoď Zeppelin, ktorá letí ponad Veľkú Britániu počas prvej svetovej vojny v roku 1915. "Začína sa to zábermi Charlieho Chaplina. Potom sa to zmení na pohľad do sna, kde vidíme ako bombardujú Zeppelin. Potom je tam opäť Chaplin," prezradil majiteľ filmu.

Film bol pravdepodobne prvou protivojnovou propagandou, ktorej cieľom bolo šíriť mier po tom, čo v roku 1915 napadlo Nemecko Veľkú Britániu.

Ako uviedla riaditeľka archívu Americkej filmovej akadémie Michaela Pogorzelského, pasáže, v ktorých sa objavuje Charlie Chaplin, sú nepoužité zábery z filmov, ktoré nakrúcal v tom čase pre spoločnosť Essanay. Nie je isté, či komik o filmovej dokrútke vedel alebo či bola snímka vytvorená bez jeho vedomia prostredníctvom strihu.