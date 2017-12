Chlapčenské kapely? Vystupujú muži

Take That, Boyzone, New Kids on the Block. Backstreet Boys. Na scénu sa vracajú popové boybandy.

10. nov 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Nostalgia alebo snaha zarobiť posledné peniaze? Nejako takto sa dá uvažovať o chlapčenských skupinách dnes. Jedna z nich, Backstreet Boys sa chystá aj na Slovensko.



BRATISLAVA. Akoby ste sa pozerali na návštevníkov z minulosti. Na televíznej obrazovke, v priamom prenose MTV, sa objavili New Kids on the Block. Nebol však koniec 80. rokov, ani začiatok deväťdesiatych: písal sa rok 2008. Na scénu sa vrátila kapela, ktorá vytvárala výbornú marketingovú značku boyband.

Otázne už iba zostávalo zistiť, ako nazývať boyband, keď jeho členovia majú štyridsať.

Vráti sa, nevráti?

Možno sú za tým peniaze. A možno úprimná snaha posunúť sa ďalej. Aj takýchto dvoch extrémov sa dotkla diskusia o kapele, ktorá dala svetu skladbu Step By Step. Polovica ľudí ju milovala a druhá nenávidela.

Rovnaká debata sa pritom rozpútala aj v okamihu, keď návrat ohlásili Take That. Úspešne, v júni tohto roku sa ich skladba stala jednotkou britského rebríčka. Možno aj preto kolujú fámy, že Robbie Williams, bývalý člen, ktorý návrat pôvodne odmietol, by sa rád vrátil. Take That sú už proti.

Skupina medzičasom vydala dva úspešné albumy a pracuje na ďalšom. New Kids on the Block tiež vydali nový album a stal sa dvojkou amerického rebríčka Billboard. Na koncerty sa vybrali spolu s Lady GaGa a Natashou Bedingfield a šnúru koncertov plánujú aj na budúci rok.

Návrat Take That inšpiroval aj írsku chlapčenskú skupinu Boyzone. Tá sa rozpadla na začiatku roku 2000, no minulý rok sa zostava okolo Ronana Keatinga dala znovu dokopy. Vraj, aby v hudobných rebríčkoch porazili práve Take That. Návrat kapely však zabrzdila nedávna náhla smrť Stephena Gatelyiho.

Backstreet's Back

Ak na prelome tisícročí visel v dievčenskej izbe na stene plagát, pravdepodobne na ňom bol niekto z Backstreet Boys alebo N'Sync.

Keď nič iné, tá druhá skupina dala svetu momentálneho kráľa popu Justina Timberlakea. Tá prvá sa zase nikdy nerozpadla - aj keď fámy jestvovali rôzne. Jedna napríklad vravela, že v jednom z lietadiel, ktoré narazili do manhattanských dvojičiek, bol člen práve tejto zostavy. Nakoniec sa však ukázalo, že v lietadle sedel len niekto z tímu okolo Backstreet Boys. Kapela následne zrušila európsku časť vtedy prebiehajúceho koncertného turné.

Podobne ako Take That si však aj Backstreet zažili svoj veľký odchod. Kapelu v roku 2006 opustil Kevin Richardson, vraj sa už chcel v živote venovať čomusi inému. Odvtedy však zostava vydala dva albumy, a k tomu aktuálnemu - This Is Us - práve beží koncertná kampaň. 25. novembra sa tak Backstreet Boys predstavia aj v bratislavskej Sibamac aréne.