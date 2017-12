Na Ukrajine krv netečie

Tento týždeň do kín príde dokument Hranica, ktorý rozpovie príbeh rodín na slovensko-ukrajinskej hranici. Sú to smutné osudy, americko-mexická dráma Sin Nombre však ukazuje, že na hraniciach sa môžu diať oveľa príšernejšie veci.

10. nov 2009 o 0:00 Ján Gregor

Naša východná hranica oddeľovala len dva spriatelené režimy a rozdiel nebol ani tak v politike, ako skôr v životnej úrovni, aj to nie priepastný. Úplne iný druh hranice dodnes nájdeme medzi Spojeným štátmi a Mexikom, odkiaľ za svojím americkým snom a početnými príbuznými prúdia nelegálni imigranti. O tom je film Sin Nombre.

S gangstrom na úteku

Debut Caryho Fukunagu získal na festivale nezávislých filmov Sundance cenu za réžiu aj za kameru. Samozrejme nebol prvý, kto sa tejto téme venoval, patrí však medzi tých, ktorým sa to podarilo najlepšie. Za hlavných hrdinov si vybral mladú dvojicu. Sayra pochádza z Hondurasu a po rokoch sa stretáva s odlúčeným otcom, aby sa spolu so strýkom dostali cez Mexiko na streche vlaku do USA.

Jej príbeh sa začína až týmto stretnutím a hoci je v ňom dôležitá, zostáva v tieni zabijaka Caspera utekajúceho pred svojím gangom. Sayra verí veštici, podľa ktorej sa na druhú stranu nedostane s Božou pomocou, ale pomôže jej diabol, a tak sa v rozpore so zdravým rozumom drží prenasledovaného gangstra.

Priaznivci tetovania si prídu na svoje pri početných scénach zo života gangu, niektoré postavy vďaka nemu doslova zmenili farbu pokožky vrátane tváre. Medzi iniciačné rituály patrí skopanie nových členov, ako aj povinnosť zabiť človeka, ktorého dajú zožrať psom. Casper to už má dávno za sebou, do gangu Mara Salvatrucha privádza nového člena, dvanásťročného Smileyho. Obdobou afrických detských vojakov sú v rozvojovom svete detskí gangstri ochotní urobiť čokoľvek. Hoci sa spočiatku podobne ako Smiley trochu zdráhajú, krvi a moci zvyčajne rýchle prídu na chuť.

Casper zostáva dlho oddaným členom, zabitie jeho priateľky, na ktoré sa má pozerať ako na obyčajný incident, však už nedokáže stráviť s chladnou tvárou. Jeho vzopretie sa pravidlám gangu je rovnako nerozumné ako Sayrino rozhodnutie čakať pomoc od odsúdeného na smrť. Diabla z jej veštby prenasledujú diabli ešte horší.

Imigrantské čísla nepustia

Láska je v tejto imigrantsko-gangsterskej dráme iba okrajovým javom, aj keď práve ona dáva veci do pohybu. Film nahovorený celý v španielčine je miestami nasnímaný takmer dokumentárnym štýlom, aj keď v tom nezašiel tak ďaleko ako talianska Gomora.

Dobrý dojem nepokazí ani predvídateľný záver a viaceré príliš apatické postavy. Ich odovzdanosť osudu je vzhľadom na podmienky napokon pochopiteľná - každý imigrant ovláda štatistiky, koľkokrát ho z hraníc vrátia a koľkí to neprežijú.