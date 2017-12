Steven Tyler v skupine Aerosmith skončil, tvrdí gitarista Joe Perry

Spevák neudržiava s ostávajúcimi členmi americkej kapely kontakt, tvrdí gitarista. Hudobníci si zrejme nájdu náhradu.

9. nov 2009 o 18:00 SITA

BRATISLAVA. Gitarista americkej rockovej skupiny Aerosmith Joe Perry tvrdí, že Steven Tyler odišiel z kapely. Spevák "nemá žiadne kontakty so mnou, ani s inými členmi kapely," povedal pre denník Las Vegas Sun.

"V tomto momente naozaj neviem, akou cestou to pôjde, ale zrejme nájdeme niekoho iného, kto bude spievať v tých miestach, kde potrebujeme speváka," dodal.

"Momentálne sa prispôsobujem tomu, ako budeme pokračovať. Aerosmith je veľmi silná kapela, podľa mňa je ako parná lokomotíva. Jednoducho nemôžete ignorovať 40 rokov štyroch chlapov, ktorí spolu hrajú," vyjadril sa. "Čo sa týka Stevena, nie je to len tak, je to aj o štyroch chlapoch, ktorí spolu extrémne dobre hrajú, a nebudem sa pozerať, ako sa to zahadzuje," uzavrel hudobník.

Joe Perry svojím vyhlásením potvrdil slová svojho kolegu, gitaristu kapely Brada Whitforda. Ten v rozhovore pre magazín Classic Rock pripustil, že kapela uvažuje o tom, že speváka Stevena Tylera nahradia novým spevákom.

Tyler si začiatkom augusta privodil viacero zranení. Otec hollywoodskej herečky Liv Tyler na koncerte v meste Sturgis v Južnej Dakote spadol z pódia a utrpel zranenia krku a ramena. Aerosmith boli následne nútení zrušiť letné severoamerické turné.

Tyler mal po návrate do skupiny viacero konfliktov s ostatnými členmi a v súčasnosti má na koncertoch svoju vlastnú šatňu.

"Nikto nemôže nahradiť alebo imitovať Stevena, pretože je jedinečný. No ak by sa našla nejaká náhrada a fungovalo by to, tak prečo nie," dodal gitarista, ktorý pôsobí v bostonskej formácii s trojročnou prestávkou od roku 1971.

Informáciu zverejnila webová stránka NME.com.