U2 pracuje na muzikáli o Spidermanovi

Členovia írskej kapely U2 potvrdili, že pripravujú hudbu k muzikálovej adaptácii komiksového Spidermana. Premiéra je naplánovaná na február.

10. nov 2009 o 13:15 SITA

BRATISLAVA. Muzikálovú adaptáciu komiksového Spidermana, ktorú po hudobnej stránke pripravujú aj členovia svetoznámej írskej kapely U2 Bono a The Edge, by napriek finančným ťažkostiam mali tvorcovia dokončiť začiatkom roka 2010. Uviedli to producenti a sponzori po piatkovom stretnutí. Premiéra muzikálu v newyorskom Hilton Theater je naplánovaná na február.

Hlavnú postavu Petra Parkera stvárni Reeve Carney - hviezda pripravovaného filmu The Tempest, kde si zahrajú aj Helen Mirren, Djimon Hounsou, Russell Brand alebo Alfred Molina.

Okrem 26-ročného herca bude v muzikáli s názvom Spider-Man: Turn Off the Dark režisérky Julie Taymor účinkovať aj Alan Cumming (The Green Goblin) a Evan Rachel Wood (Mary Jane Watson).