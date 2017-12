Slovenský dokument Arsy-Versy získal ocenenie v Anglicku

Film je životným príbehom muža, ktorý unikol zo sveta ľudí, muža, ktorý otočil svet hore nohami.

10. nov 2009 o 13:50 SITA

BRATISLAVA. Slovenský dokumentárny film Arsy-Versy v réžii Mira Rema má na konte ďalšie ocenenie. Z festivalu Sheffield Doc/Fest, ktorý sa koná na severe Anglicka, si odniesol Wallflower Press Student Doc Award pre najlepší študentský dokument.

Zvláštnu cenu poroty získal titul Videocracy v réžii Erika Gandiniho, ocenenie za inováciu LoopLoop Patricka Bergerona, "zelenú" cenu pre film o environmentálnych otázkach The Blood of the Rose Henryho Singera a juniorská porota ocenila dokument Sons Of Cuba v réžii Andrewa Langa.

Film Arsy-Versy je životným príbehom matky a jej syna, ktorý otočil svet hore nohami. Ľuboš unikol zo sveta ľudí, aby žil v čo najväčšej symbióze s prírodou a venuje sa amatérskej filmovej a fotografickej tvorbe. Vrcholom jeho prírodnej fascinácie je výskum netopierov.

V komunikácii s fascinujúcim tvorom otočeným dolu hlavou sa pokúša o maximálne porozumenie medzi človekom a zvieraťom. Jeho niekdajšia opora, matka, sa však začína obávať o jeho budúcnosť.

"Arsy-Versy je tvorivý a vtipný portrét matky a jej syna, ktorí dobyli svet hore nohami," uvádza sa na webovej stránke sheffdocfest.com.

Arsy-Versy má na konte už niekoľko cien. Z festivalu krátkych filmov vo švédskej Uppsale si odniesol Zvláštnu cenu poroty, z prehliadky študentských filmov Áčko v Bratislave cenu portálu kinema.sk a na festival v Jihlave, kde svoj film predstavil na trhu Silver Eye, si Miro Remo prišiel prevziať Zvláštnu cenu poroty.