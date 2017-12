New York Times: Bez ladu a skladu rýpali do železnej opony

Skupina okolo Michala Kaščáka hrala v New Yorku na festivale undergroundovej scény z východnej Európy. Denník New York Times akcii venoval veľký text.

Nestáva sa často, že hudba z východnej Európy zaujme americké médiá. Skupine Bez ladu a skladu a trom ďalším sa to podarilo.

NEW YORK, BRATISLAVA. Gitary, klávesy a bicie nezbúrali Berlínsky múr, ale pre mladých ľudí, ktorí pomohli zničiť komunistické režimy v strednej Európe na konci roku 1989, bola hudba inšpiráciou k protestu proti totalitnému systému.

Najzaujímavejší na týchto slovách je to, že sa nimi začína veľký článok, ktorý v pondelok uverejnil americký denník The New York Times. Stalo sa to pri príležitosti víkendového festivalu, na ktorom vystúpili undergroundové kapely z krajín východnej Európy. Slovenskí Bez ladu a skladu, poľskí Dezerter, rumunskí Timpuri Noi a maďarskí Kontroll Csoport sa spolu ocitli na pódiu festivalu s názvom Rebel Waltz: Underground Music From Behind the Iron Curtain v newyorskej štvrti West Village. Akciu pripravili kultúrne inštitúty jednotlivých krajín s newyorskou mestskou knižnicou.

Newyorský denník v článku Hudobníci, ktorí rýpali do železnej opony, opísal hudbu Bez ladu a skladu ako slovenskú verziu britských dvojtónových skupín s hudobníkmi oblečenými v oblekoch a čiernych okuliaroch, pripomínajúcich štýl komunistov. Článok sa dokonca ocitol aj na titulke online vydania New York Times.

V nedeľu poobede sa niektorí z hudobníkov zúčastnili okrúhleho stola, kde rozprávali o živote za komunizmu. Podľa New York Times sa videli ako rebeli bez príčiny. Boli sledovaní a hrozilo im, že budú označení za spoločenských parazitov.

Denník si všimol, že západná hudba sa v komunistických režimoch šírila prostredníctvom načierno nahrávaných kaziet. Podľa autora článku však eufória z roku 1989 opadla a kapely, ktoré bojovali proti režimu, sa opäť ocitli na okraji. Dôvodom nie je cenzúra, ale to, že východoeurópske krajiny sa integrovali do globálneho popového stroja, ktorý dáva prednosť Britney Spears, Beyoncé a MTV.

„Rok 1989 bol zázrak. Myslel som si, že prežijem život s komunistami, bez možnosti cestovať a hrať ako profesionál. Cítim sa slobodný a čo hrajú rádiá ma nezaujíma. Keby ste mi povedali, že v roku 2009 budem hrať v New Yorku, asi by som vám odporučil psychiatra,“ citoval The New York Times Michala Kaščáka. Jeho kapela Bez ladu a skladu si ešte v nedeľu zahrala v Toronte a včera v Chicagu.

Skupina, ktorá sa preslávila piesňami ako Odtnite mu hlavu či Píšte všetci modrým perom si na Slovensku najbližšie zahrá v rámci osláv výročia novembra 1989 v Trenčíne a Bratislave.