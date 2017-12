Čo počúvame

Mám rád tak trochu šialené skladby. Ktoré sú stále relatívne stráviteľnou hudbou, no dávno nie muzikou, čo počujete niekde v bohémskej kaviarni.

11. nov 2009 o 0:00 Tomáš Prokopčák

Bolo to pred koncertom francúzskej skupiny DAT politics v bratislavskej A4­ke. Freakstepové šialenstvo predskokana, mladého elektronického kolážistu Alexa Gutraia spôsobilo, že jeho coververziu hitovky „chytili sprejera, sprejera frajera" si tam odrazu pokrikovali aj tridsiatnici.

Na voľne stiahnuteľnom albume Rawbit Shitout projektu­osoby Batcha de Mental to všetko ponúka človek, ktorý v jednej vete ako svoje inšpirácie spomenie nemeckých Modeselektor a domáci Senzi Senzus. Kulturológovia by asi hovorili o nejakej postpostmoderne, mne stačí, že to je zábavné a po zemi rozsypané hudobné puzzle, ktoré perfektne funguje.

A vraj na domácej scéne nevzniká zmysluplná urban music. Omyl, len niekedy si na tvár natiahne masku, prizve Karaoke Tundru a možno sa baví viac ako návštevníci klubu.