Diana Krall privezie džez s ľudskou tvárou

Populárna kanadská speváčka a klaviristka sa zajtra po prvý raz predstaví aj na Slovensku.

11. nov 2009 o 0:00 Marian Jaslovský

To sme tu asi ešte nikdy nemali. Tri dni za sebou tri koncerty špičkových hudobníkov. Včera Wayne Shorter, dnes Chick Corea, zajtra si v Bratislave zahrá aj známa kanadská speváčka a klaviristka Diana Krall. Bude to jej prvý koncert na Slovensku.

BRATISLAVA. Bola to zhoda náhod, ale diváci môžu ľutovať len svoje peňaženky. Najskôr tu máme dve americké džezové megahviezdy - včera si v Bratislave zahral saxofonista Wayne Shorter, a už dnes klavírny virtuóz Chick Corea.

No to stále nie je všetko. Zajtrajší večer v Sibamac aréne (NTC) bude patriť dáme, ktorá pre súčasný džez tiež znamená veľmi veľa. Reč je o kanadskej speváčke a klaviristke Diane Krall.

Môže to byť aj príjemné

Táto sympatická 45-ročná blondína nepatrí medzi osobnosti, ktoré by v hudbe razili smery a klčovali nové priestory. Jej úloha je však nemenej dôležitá. V čase, keď je džez viac-menej intelektuálnou záľubou, k nemu dokázala pritiahnuť množstvo „bežných" poslucháčov.

Niektorí ľudia si pod pojmom džez predstavia napríklad komplikované a exponované saxofónové sólo s harmonicky náročným klavírnym sprievodom a polyrytmickými štruktúrami kontrabasu a bicích.

Samozrejme, tento typ poslucháčov to nevie sformulovať presne týmito slovami, použije skôr termíny „divočina" alebo „chaos". A potom uvidí peknú dámu, ako za klavírom spieva pekné pesničky a možno si povie: „Aha, takže džez môže byť aj takýto? Veď to je vlastne príjemné."

Album roka na Grammy pre džez



Diana Krall s hudbou vyrastala - jej otec bol tiež klavirista a doma mala prístup k jeho veľkej zbierke platní. Na klavír začala hrať už v štyroch rokoch, hranie v džezovej kapele si vyskúšala prvýkrát už na strednej škole. Potom už, samozrejme, logicky nasledovalo štúdium na prestížnej Berklee College of Music v Bostone.

V roku 1990 pôsobila v New Yorku a o tri roky neskôr, ako dvadsaťdeväťročná, vydala prvý album, ku ktorému postupne pribudlo ďalších dvanásť. Ten piaty v poradí, s názvom When I Look In Your Eyes, dostal cenu Grammy v kategórii Najlepší džezový album a bol nominovaný aj na cenu Album roka - prvýkrát po 25 rokoch sa v tejto kategórii ocitol džezový album.

Na Slovensko speváčka prichádza v rámci turné k aktuálnej nahrávke s názvom Quiet Nights. Sedí jej komorná zostava (s akou sa predstaví aj zajtra v Bratislave), aj veľký orchester, svižný swing aj balada. Džez bol kedysi hudba, pri ktorej sa ľudia bavili. Vďaka ľuďom ako Diana Krall sa môžeme aspoň na chvíľu vrátiť do týchto čias.

Lístky na zajtrajší koncert sú ešte v predaji, cena sa začína na sume 55 eur, kto sa chce dostať do prvej zóny pod pódiom, musí si priplatiť ešte ďalších pätnásť eur.