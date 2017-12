Majú radi pop, ale nie ten od Elánu

Pre skupinu Vetroplach slovo pop nie je nadávka, ale hudba, ktorá ich baví. Mladá kapela vydala nový album s názvom Maličkosti a vyráža s ním na turné.

12. nov 2009 o 0:00 Katarína Šamajová





BRATISLAVA. Štvorici mladých muzikantov, ktorá si hovorí Vetroplach, učaroval elektronický zvuk a syntetizátory. Ich tretí album s názvom Maličkosti sa nesie v znamení zvuku 80. rokov a nebojí sa odkázať na

vplyv súčasnej britskej scény.



„Je to aktuálny trend, na ktorý sme nasadli. Strašne sa nám páči, čo sa teraz deje, všetky tie synthpopové zvuky a melódie. Chceli sme to dostať aj do našej muziky," vysvetľuje frontman Jozef Vrábeľ. Pod produkciou je podpísaný Marek Rakovický z Lavagance a Vetroplach si vzájomnú spoluprácu pochvaľujú.



„Chceli sme sa posunúť od gitár preč a on s tým má skúsenosti. Potrebovali sme uletieť." Líder kapely, ktorý je autorom hudby aj textov, priznáva, že veľká časť piesní ležala v zásuvke dva roky. „Priebežne som si nahrával demoverzie niektorých vecí na počítači. Po čase sa pesničky nazbierali, a tých dvanásť vecí na album sme spolu s chalanmi vybrali a neskôr nahrali, čo už prebehlo rýchlo."

Skupina sa dostala do povedomia širšej verejnosti pomocou súťaže Coca-cola Popstar. Dnes sa jej členovia častejšie pohybujú na inej scéne. „Preferujeme absolútnu slobodu. Nikto neočakáva, že naše pesničky

budú rotovať v komerčných rádiách. Keby sa tak stalo, bol by to skôr zázrak," hodnotí Jozef.

Podľa jeho slov je potrebné vnímať slovenskú scénu v kontexte tohto regiónu. „Slovensko je periféria, musíme to zobrať ako holý fakt. Neurčujeme, čo sa bude vo svete hrať, aká vlna práve nastúpi. Môžeme sa len

prispôsobiť. U nás je zakorenená silná „elánovská" tradícia, ktorá prechádza desaťročiami bez toho, aby sa zmenila. Z nej čerpá množstvo popových skupín. Ale toto nie je ten pop, ktorý nás baví. Chceme ho spraviť inak."

Vetroplach svoju predstavu popu predstaví aj naživo začiatkom novembra. Dnes sa začína turné, ktoré zahŕňa sedem koncertov na Slovensku a jeden v Prahe. Album Maličkosti skupina oficiálne krstí na budúci týždeň

v bratislavskom divadle Meteorit.