Bubeník Nirvany si myslí, že Kurt Cobain bol predurčený zomrieť

Člen skupiny Nirvana Dave Grohl je presvedčený, že spevák by sa vysokého veku nedožil za žiadnych okolností. Napriek tomu sa so stratou priateľa musel ťažko vyrovnávať.

12. nov 2009 o 12:00 SITA

BRATISLAVA. Bubeník zaniknutej kapely Nirvana Dave Grohl je presvedčený, že jeho kolega z grungeovej skupiny Kurt Cobain, ktorý v roku 1994 spáchal samovraždu, bol predurčený na predčasnú smrť.

"V živote sa stretnete s ľuďmi, o ktorých jednoducho viete, že sa nedožijú sto rokov. V určitom smere sa na túto realitu emocionálne pripravujete," povedal pre britské BBC Radio 1 spevák skupiny Foo Fighters.

Napriek tomu ho smrť dlhoročného priateľa vo veľkej miere zasiahla. "Bola to pravdepodobne najhoršia vec, aká ma v živote stretla. Pamätám si deň po tom, čo sa to stalo. Keď som vstal, cítil som sa zlomený, že je už mŕtvy. Ok, tak ja som vstal, mám pred sebou ďalší deň, ale on už nie," uzavrel 40-ročný muzikant, ktorý v legendárnej skupine začínal v roku 1990, tri roky po jej oficiálnom štarte na hudobnej scéne.

Kurt Donald Cobain, rodák z Aberdeenu, pôsobil v rokoch 1987 - 1994 ako spevák a gitarista v skupine Nirvana. Jeden z najvplyvnejších hudobníkov deväťdesiatych rokov tento svet navždy opustil 5. apríla 1994. Vo veku 27 rokov sa vo svojom dome v Seattli zastrelil guľovnicou.

Cobainovo telo bolo spopolnené a rozptýlené do rieky Wishkah. Zanechal po sebe manželku a dcéru Frances Bean.

Informáciu zverejnil internetový portál NME.com