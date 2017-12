Steven Tyler vyhlásil, že kapelu Aerosmith neopustí

Spevák sa chce ale niekoľko rokov venovať vlastným projektom. Ostávajúci členovia však chcú pokračovať v hraní s Aerosmith a na Tylera nechcú čakať.

13. nov 2009 o 13:00 SITA

BRATISLAVA. Steven Tyler poprel správy o svojom odchode z Aerosmith. "Chcem, aby ste vedeli, že neodchádzam z Aerosmith," vyhlásil počas sólového koncertu gitaristu formácie Joea Perryho v New Yorku, kde spolu zahrali hit Walk This Way.

Prekvapujúce vystúpenie Stevena Tylera však nezmenilo Perryho názor, že kapela bude hrať aj bez neho.

Ako neskôr povedal médiám, spevák sa chce niekoľko rokov venovať vlastným projektom. To je pre ostatných hudobníkov problém, pretože "Aerosmith chcú pracovať," tvrdí gitarista.

"Budeme pracovať a niečo budeme robiť - ešte presne neviem čo, ale kapela je príliš dobrá na to, aby posedávala. Nebudeme čakať na Stevena," uviedol Joe Perry pre časopis Billboard. Tylerova hovorkyňa Kim Estlund pre agentúru AP povedala, že spevák sa k Perryho vyhláseniam nechce vyjadriť.

Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton a Joey Kramer sa minulý týždeň snažili túto situáciu vyriešiť. Ako tvrdí Perry, na nič neprišli. "Čakáme na to, kým sa veci trochu utrasú, a potom vymyslíme, čo budeme robiť. Všetko je možné," povedal gitarista.

Tylerovo vystúpenie na spomínanom Perryho koncerte prekvapilo nielen divákov a diváčky, ale aj samotného gitaristu. Speváka stretol náhodou v zákulisí a spýtal sa ho, či sa k nemu pridá. Tyler dychtivo súhlasil a vybral skladbu Walk This Way.

"Bol tou poslednou osobou, ktorú som čakal," tvrdí hudobník, podľa ktorého je Tyler nevyspytateľný. "Myslím si, že za uplynulé roky sa tak nejako vzdialil cieľom a plánom kapely, a naozaj o tom prestal informovať ostatných," dodal.