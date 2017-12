Emmerich už stráca dych

Koľko filmárskeho klišé sa zmestí do jednej Noemovej archy.

13. nov 2009 o 0:00 Ján Gregor

Vo svojich filmoch Roland Emmerich zvyčajne ničil USA a najmä New York, teraz sa rozhodol zničiť celý svet.

Hollywoodsky režisér s nemeckými koreňmi Roland Emmerich sa viac než do kinematografie zapísal do dejín marketingu. Jeho Deň nezávislosti sa stal prvým veľkofilmom s reklamným rozpočtom väčším než boli náklady na nakrúcanie.

Podobnú injekciu bude potrebovať aj jeho film 2012, ktorého kvalita pokrivkáva. Na druhej strane mu pomôže ľudská naivita ochotná uveriť, že sa Mayom podarilo na deň presne určiť koniec sveta. Otázku, prečo nepredvídali zánik vlastnej civilizácie, radšej nechajme bokom.

Emmerich strieda rôzne druhy katastrof – v Dni nezávislosti potešil ufológov, v Godzile priateľov prerastených opíc, v Dni potom využil klimatické zmeny, katastrofou v zmysle prístupu k historickým faktom bol film 10-tisíc pred Kristom, najnovšou vednou disciplínou na jeho zozname je geológia.

Recenzia

2012

USA 2009, 158 minút

Réžia: Roland Emmerich

Účinkujú: John Cusack, Amanda Peet a ďalší

Film sa spočiatku snaží divákom vysvetliť, ako zvýšená slnečná aktivita ovplyvní zemské jadro a ako sa následne začne lámať zemská kôra. Je to jeden z posledných pokusov o logiku, potom už nasleduje len kopa pre〜dvídateľných akčných scén, patetických dialógov a občasných pokusov o humor, ktorých vrcholom má byť prízvuk ruského miliardára.

V rámci klišé snímka 2012 prispela len do preplnených kategórií. Všetko sa vždy stihne na poslednú chvíľu, takže hrdinovia donekonečna utekajú pred prepadávajúcou sa cestou či letiskom. Pukliny vedú presným stredom nákupného strediska či stredom maľby v Sixtínskej kaplnke, takže prst Adama a Boha oddelia s chirurgickou presnosťou podobne, ako v obchode rozdelia hádajúcu sa dvojicu.

Po prasklinách nasleduje prepadávanie celých miest, krajín a kontinentov, výbuchy sopiek a séria mohutných tsunami dosahujúcich až k vrcholkom Himalájí. Tam sú ukotvené archy s tisíckami vyvolených, ktorí majú prežiť. Emmerichove narážky na Bibliu sú lacné a duchovno neposkytnú ani ďalšie náboženské odkazy, ktoré dokáže spomenúť, ale nevie využiť.

Film je zahĺbený do ničenia a zaplavovania celého sveta natoľko, že v ňom umierajúci ľudia pôsobia iba ako mravce na pozadí lesného požiaru. Bez väčšieho emocionálneho nároku na diváka umierajú nielen tisícky neznámych, ale aj postavy, ktoré by mu mali byť po dvoch hodinách blízke. Nepríjemné vo filme, ktorý na záver ponúka posolstvo, ako si máme vážiť každý ľudský život.

Kombinácia prvotriednych tri〜kov, druhotriednej vedy a treťotriedneho scenára robí z 2012 iba priemerný film, a to aj v rámci katastrofického žánru. Sedemročné dievčatko sa vo fil〜me konečne prestane pomočovať až potom, čo uvidí koniec sveta. Keby videlo tento film, začalo by znovu. Režisér by ju skoro trojhodinovým spektáklom unu〜dil aj napriek tomu, že je pre túto vekovú kategóriu stvorený.