Chick Corea priviezol ten pravý džez

Len deň po koncerte saxofonistu Wayna Shortera v Bratislave koncertoval ďalší slávny džezmen.

13. nov 2009 o 0:00 Marian Jaslovský

Dlhé roky bol vďaka festivalu Bratislavské jazzové dni mesiacom džezu október, no tento rok sa dá to isté povedať o novembri. V utorok hral v Bratislave Wayne Shorter, v stredu Chick Corea a včera do zoznamu hviezd pribudla Diana Krall.

BRATISLAVA. Legendárny džezový klavirista Chick Corea hral v stredu na Slovensku už po tretíkrát. Prvýkrát v športovej hale na Pasienkoch s vibrafonistom Garym Burtonom a sláčikovým kvartetom v roku 1983, druhýkrát v rámci sólového turné v roku 2007. Teraz vystúpil s triom.

Hala Incheby bola akusticky a esteticky upravená, takže organizácia koncertu si zaslúži plný počet bodov. Človek prestal mať zlý pocit, že okrem PKO tu nie je vhodný priestor na džezový koncert pre tisíc až dvetisíc ľudí - na Coreu prišlo okolo tisícšesťsto ľudí, čo je jasný dôkaz, aké veľké je to meno (na utorkovom vystúpení Wayna Shortera bolo porovnateľné množstvo divákov).

Sila akustického tria

Trio Power Of Three je zložené z jeho starých spoluhráčov z legendárnej kapely Return To Forever, ktorá v 70. rokoch patrila k pionierskemu hnutiu fusion. Na rozdiel od elektricky nabrúseného Návratu do nekonečna je Sila tria výlučne akustická.

Už v prvej polovici koncertu bolo jasné, že s týmto triom to Corea ťahá skôr do tradičnejšieho klubového džezového zvuku, ctiaceho swing a klasické schémy téma - sóla - téma. Hoci je veľkým skladateľom úžasných tém (napríklad Spain, ktorá v Bratislave zaznela v prídavku), rád hráva aj štandardy.

Napriek tomu je Chick Corea taký inovatívny a melodický hráč, že aj známe skladby, ktoré hral hádam takmer každý džezový hudobník na svete, dokáže poňať tak svojsky, akoby bol ich spoluautorom.

Večer dvoch hviezd

Druhou hviezdou tria je Stanley Clarke, človek, ktorý s Coreom nahral obrovské množstvo hudby (okrem iného aj legendárny album My Spanish Heart). Úžasný tón a mimoriadne rytmické cítenie tohto veterána drží v priečkach najlepších basistov na svete, napriek príchodu mladých, brilantných hudobníkov mladších generácií. Bubeník Lenny White hral chápavo, neustále kontrolujúc ego.

Koncert sa skladal z dvoch polovíc - po štyroch skladbách, ktoré trvali trištvrte hodiny, nastala polhodinová prestávka. Podľa usporiadateľa to má kapela v technických podmienkach, lebo klavír treba priebežne dolaďovať.

Bratislavský koncert potešil predovšetkým tých, ktorým je blízka džezová stránka Chicka Coreu. Konzervatívnejšie orientovaní poslucháči mali dožinky.