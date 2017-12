Diana Krall si v uliciach Bratislavy hľadala bratrancov

„Som tu po prvý raz, ale mám pocit, akoby sme sa už niekde videli," povedala Diana Krall v úvode svojho prvého koncertu na Slovensku.

13. nov 2009 o 6:44 Zuzana Uličianska, tasr

BRATISLAVA. „Som tu po prvý raz, ale mám pocit, akoby sme sa už niekde videli videli," povedala Diana Krall v úvode svojho prvého koncertu na Slovensku.

Na pódiu NTC sa táto kráľovná džezu priznala k slovenským koreňom. „Keď som sa dnes prechádzala v daždi po Starom meste, stretávala som svojich bratrancov. Možno, čo viete? Niektorí mali podobné oči, ako ja," vyrozprávala s úsmevom svoje zážitky z prechádzky po Bratislave.

Dodala, že sa cítila ako doma, keď noc pred koncertom sedela na príjemnej večeri, za čo samozrejme zožala u publika veľký potlesk. Jej dedko, ktorého volali „papa", a ktorý sa istotne pôvodne volal Kráľ, spieval ešte naše pesničky. Vyjadrila ľútosť, že ona ich už nepozná. Vraj by sa učite tešil, keby vedel, že hrala u nás. Spievať pre svojich vzdialených rodákov sa jej osobne zdalo „pretty cool".

Táto svetová hviezda Krall sa nehanbila povedať, že pochádza z baníckej rodiny z baníckeho mesta, narodila sa v Nanaimo v kanadskej British Columbia. Jej celá rodina - dedko, otec i strýkovia nemali veľa, ale mali klavír. „To je asi tak všetko, čo potrebujete, či nie?

Ak viete na ňom tak hrať ako ona, nesporne.

„Milujem Ťa, Bratislava!" zakričala na záver fasinujúceho, nežného koncertu, a takmer to neznelo ako fráza. Jej ďalšie slová už pri obrovskom potlesku zanikli.

video //www.sme.sk/vp/12730/

Elegantne

Prvým znakom sviatočného večera bol už nástup hudobníkov na čele so súčasnou džezovou kráľovnou, všetci v tmavom elegantnom oblečení. Koncertné pódium pripomínalo skôr javisko divadla, zostava nástrojov pre štvoricu hudobníkov, nič viac, iba zadný horizont, na ktorom sa po každej skladbe menila farebná nálada. Tomuto štýlu sa od prvej chvíle prispôsobilo publikum, tlieskalo po každom sóle, po každej skladbe, no predsa len decentnejšie ako na džezových koncertoch.

Frank Sinatra v sukni, ako zvykne kritika Dianu Krall často nazývať, ponúkla viac ako deväťdesiat minút hudby. Koncert bol prierezom jej viacerých vydaných albumov, ktorých má teraz na svojom konte rovný tucet. Odohrali ich v klasickom zložení - klavír, gitara, kontrabas a bicie nástroje. Z najnovšieho albumu Quiet Nights zazneli skladby So Nice, Quiet Nights a ako prídavok The Boy From Ipanema, z predchádzajúcich albumov to boli piesne Let's Fall In Love, Temptation od Toma Waitsa. K najlepším bodom večera patrila aj skladba Gee Baby, Ain't I Good To You z repertoáru svetoznámeho Nat King Cola.

Rodáčka z mestečka Nanaimo v kanadskej provincii Britská Kolumbia Diana Krall (*16.novembra 1964) sedela prvýkrát za klavírom už keď mala štyri roky. Príklad mala doma, jej otec bol rovnako klavirista. Hranie v džezovej kapele si vyskúšala už na strednej škole. Absolvovala známu Berklee College Of Music v Bostone.

FOTO - ČTK

Newyorčanka z Kanady

Od roku 1990 žije v New Yorku, jej manželom je známy spevák Elvis Costello. Je veľkou obdivovateľkou Nat King Cola. V roku 1993 vydala debutový album Stepping Out, vo februári 1995 pridala druhý Only Trust Your Heart a v októbri 1995 tretí s názvom All For You: A Dedication To The Nat King Cole, ktorý venovala tvorbe tohto skvelého speváka a skladateľa.

V marci tohto roku vydala Krall svoj najnovší album Quiet Nights. Dva roky predtým, v septembri 2007 vydala kompilačný album The Very Best Of Diana Krall. Už dnes večer pokračuje šnúra Diany Krall Quiet Nights Tour koncertom v chorvátskom Záhrebe, 15. novembra koncertuje v Ríme, deň nato v Miláne, 18. novembra v Budapešti, potom prídu na rad Skopje, Belehrad, Bukurešť, Wroclav a 26. novembra Praha. Európsku časť turné končí posledný novembrový deň koncertom v Moskve.