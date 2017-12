Robbie Williams nahráva nové piesne so skupinou Take That

Robbie Williams sa po štrnástich rokoch pomaly ale isto vracia do britskej skupiny Take That, v ktorej vo veku 16 rokov začínal.

15. nov 2009 o 16:30 SITA

Písmo: A - | A + 0 0 BRATISLAVA. Britský spevák Robbie Williams potvrdil v rozhovore pre BBC Radio 2, že sa v štúdiu zapojil do nahrávania nových piesní so skupinou Take That, ktorú opustil v roku 1995. Tridsaťpäťročný spevák s nimi vystúpil aj vo štvrtok v londýnskej Royal Albert Hall na charitatívnom koncerte Children In Need. Na základe týchto faktov sa prvotné špekulácie o návrate Willliamsa do Take That po 14 rokoch ukazujú ako pravdivé. "Áno, boli sme v štúdiu a piesne sú úplne fantastické," povedal spevák. Napriek počiatočnej nepriazni kritikov rozbehol Robbie Williams po odchode z Take That úspešnú sólovú kariéru. V súčasnosti má na konte sedem štúdiových nahrávok, z ktorých každá sa dostala na prvé miesto v UK Charte. Medzi jeho najväčšie hity patria skladby Angels, Millennium, She's the One, Somethin' Stupid, Supreme, Feel či Rock DJ. Ako sólový umelec získal 11 cien BRIT - viac ako akýkoľvek iný spevák, pričom štyri razy si odniesol ocenenie pre Najlepšieho britského speváka. V súčasnosti pracuje Robbie Williams na svojom comebacku. Najprv sa predstavil v súťažnej šou X Factor a 20. októbra odohral v rámci projektu BBC Electric Proms svoj prvý britský koncert po troch rokoch. Zároveň ním vytvoril svetový rekord v najväčšom počte paralelných vysielaní živého vystúpenia, keď ho premietali po celom svete vo viac ako 250 kinách a divadlách v 23 štátoch. Začiatkom septembra predstavil prvý singel z ôsmeho štúdiového albumu Reality Killed The Video Star s názvom Bodies. Očakávaná nahrávka sa na hudobný trh dostala v prvých krajinách 6. novembra.