Večer pre tých, ktorí si všimli zmenu

Väčšinou sa na plagáty ku koncertom dávajú veľkými písmenami mená kapiel, ale niekedy to môže byť inak. Pri akcii, ktorá bude zajtra v bratislavskom Parku kultúry a oddychu, je najvýraznejšie uvedený dátum - 17. 11.

16. nov 2009 o 0:00 Oliver Rehák

Undergroundová legenda The Plastic People of the Universe (na snímke Eva Turnová a Vratislav Brabenec) zasa na podujatí Koncert pre všímavých.(Zdroj: ČTK)

BRATISLAVA. Legendy českého undergroundu aj našej nezávislej scény, mladé talenty, diskusie, výtvarníci, divadlá, literárne čítačky, filmy i tance. Hoci akcia, ktorá sa zajtra uskutoční v PKO v Bratislave, sa oficiálne volá Koncert pre všímavých, skôr pripomína mikroverziu nášho najväčšieho letného festivalu.

Nie je to náhoda, ide o spoločný večer agentúry Pohoda a Aliancie Fair-play, ktorý sa konal v rovnakom čase a na rovnakom mieste už vlani. Teraz sa rozrástol až na päť scén.

„Park kultúry a oddychu ponúka niekoľko priestorov, čo sme sa rozhodli využiť," hovorí Michal Kaščák. „V spoločenskej sále budú staršie české a slovenské kapely, volám to pracovne Starci na chmelu. V estrádnej hrá mladšia generácia, vo foyer budú tanečné workshopy a dídžeji, na prvom poschodí diskusie, spisovatelia a divadlo. Okrem toho budú ešte výtvarníci maľovať obrazy, ktoré môžu diváci vyhrať v žrebovaní, a vyrastú tam aj dve kaviarne."

Prečo nepríde Lou Reed

V programe nájdete kapelu The Plastic People of the Universe, Bez ladu a skladu, Paru, Karpatské chrbáty, Longital, Chiki liki tu-a, Peťa Tázoka s Karaoke Tundrom, Živé kvety, Tibora Holodu, ale aj maďarské alternatívne kapely Ági és fiúk a Rév či Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala.

Je toho dosť, no mohlo to byť ešte exkluzívnejšie. „V sobotu hrali v Prahe Joan Baezová a Lou Reed. Oslovil som ich agentov, či by nemali záujem prísť aj do Bratislavy, ale odpísali mi, že ide o ich súkromné akcie na pozvanie Václava Havla."

video //www.sme.sk/vp/12786/

Nezávislosť nie je zadarmo

Koncert pre všímavých nie je oficiálnou štátnou oslavou ani politickou akciou. Vyberá sa naň vstupné, vďaka čomu vlani dosť doplatil na konkurenciu iných akcií, ktoré boli zadarmo.

„Túto akciu nesponzoruje žiadna politická strana, nie sú to ani oficiálne oslavy. Ide nám o nezávislú oslavu konca neslobody, preto nemáme ani žiadneho komerčného partnera," vysvetľuje Michal Kaščák z agentúry Pohoda. „Strany si to môžu dovoliť, my na to dávame vlastné peniaze, a to ešte kapely hrajú za symbolické honoráre."

Na rozdiel od iných veľkých akcií, do PKO sa oplatí prísť skôr. Brány sa otvárajú o štvrtej a presne o 17.11 h začnú hrať Plastic People of the Universe.

Súdruhovia, zbohom!

Výročie nežnej revolúcie sa bude zajtra skloňovať aj na koncerte v historickej budove SND, kde opozícia pripravila na 19.00 h vlastnú akciu - Súdruhovia, zbohom! Okrem iných tam vystúpia Marián Varga s Moyzesovým kvartetom či Richard Müller. Na programe sú aj videoprojekcie archívnych záberov a príhovory hostí, moderujú Ladislav Snopko a Alexandra Palatinusová.

V Mlynskej doline sa zasa zajtra predstavia skupiny IMT Smile a Komajota, ktoré majú uviesť aj vlastnú verziu neoficiálnej novembrovej hymny Sľúbili sme si lásku. Začiatok je o pol šiestej.