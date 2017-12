Druhým najdrahším obrazom slovenského autora je Galandove dielo

Žena s dieťaťom na červenom pozadí od Mikuláša Galandu sa stala druhým najdrahšie predaným obrazom slovenského autora.

15. nov 2009 o 21:08 ČTK

BRATISLAVA. Nový majiteľ zo Slovenska ho na dnešnej aukcii spoločnosti Woxart & Weiss získal za 90.000 eur (2,7 milióna Sk). Keďže túto vyvolávaciu cenu nikto nenavýšil, najdrahším slovenským obrazom zostala maľba Galandovho priateľa Ľudovíta Fullu s názvom V poli na jeseň (1947), ktorú za 100.000 eur (vyše tri milióny Sk) vydražili vlani.

O maľbu, ktorú jeden z najvýznamnejších slovenských výtvarných umelcov 20. storočia namaľoval v rokoch 1937 až 1938, dnes nesúperili. Záujemca bol len jeden. Obraz pritom mohli priaznivci slovenského moderného umenia obdivovať len v autorových monografiách. "To dielo sa nachádzalo v rodine lekárskej, zberateľskej, ktorá poznala pána Galandu a desiatky rokov sa nepohlo z bytu," povedal ČTK Pavol Weiss z aukčnej spoločnosti.

Hoci celkový rekord medzi slovenskými autormi nepadol, u jedného zo zakladateľov slovenského moderného výtvarného umenia Galandu (1895 - 1938) ide o najdrahší obraz. "Je to cena, ktorá zodpovedá jeho trhovej cene, je to krásny obraz," dodal Weiss. Doposiaľ totiž najdrahšie predali jeho maľbu Sediaca (Akt ženy v červenom klobúčiku), a to pred piatimi rokmi za 1,5 milióna Sk (podľa konverzného kurzu necelých 49.791 eur).

Celkovo na dnešnej aukcii ponúkali 150 diel českých a slovenských umelcov, vydražila sa z nich pätina za 363.382 eur (10,95 milióna Sk). Galandu predali aj napriek finančnej kríze, ktorá sa v posledných mesiacoch odzrkadlila aj na aukciách. "Umenie je večné, kríza príde, kríza odíde. To umenie, ktoré má v sebe zakódovanú dlhodobú hodnotu a u Galandu sa to potvrdilo, tak to umenie na hodnote nestratí," poznamenal Weiss.

Naopak, dnes sa nenašiel kupec pre druhé najdrahšie dielo aukcie, Troch kráľov od Cypriána Majerníka za 28.000 eur (843.528 Sk). Práve Majerníkov obraz Hliadka sa mohol koncom októbra stať najdrahším obrazom slovenského autora. Olejomaľbu s historicky najvyššou vyvolávacou cenou 260.000 eur (7,8 milióna Sk) však nakoniec nekúpil nikto.