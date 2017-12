Tomi Popovič v Japonsku boduje. V rebríčku stojí tesne za Jacksonom

Slovenský spevák žijúci a pôsobiaci viac v zahraničí ako na Slovensku sa dostal na japonskom trhu do Top 10. V rebríčku stojí hneď za kráľom popu.

16. nov 2009 o 15:00 SITA

BRATISLAVA. Slovenskému spevákovi Tomimu Popovičovi sa na japonskom trhu podarilo dostať sa do desiatky hitov spolu s Michaelom Jacksonom.

"Vydáva ma to isté vydavateľstvo v Japonsku. Dostal som sa do top desiatky v sťahovaní mobilných zvonení," prezradil spevák, ktorý sa umiestnil na desiatom mieste, Kráľ popu bol o priečku vyššie.

"Ďalej bol ešte aj na šiestom, treťom a druhom mieste," dodal. Spevák, ktorý okrem Japonska pôsobí aj v Spojených štátoch amerických, to považuje za veľký úspech. "Zo Slovenska sa to ešte nikomu nepodarilo," uviedol Popovič v rozhovore pre agentúru SITA.

Spevák je v týchto dňoch súčasťou benefičnej megašou Thank You Michael Jackson, na ktorej sa predstaví približne 200 slovenských a českých umelcov. Svoj pobyt na Slovensku odhaduje ešte na niekoľko týždňov do konca roka. Potom sa chystá odletieť do Japonska.

"Chcem tam podporiť svoj album, po troch mesiacoch pôjdem do Ameriky," povedal spevák, ktorý si robí texty aj hudbu sám. "Je to trošku únavné, ale baví ma to," dodal 33-ročný muzikant, ktorý má ešte dvoch mediálne známych bratov, skladateľa, aranžéra a dirigenta Antona Popoviča a herca a muzikanta Sávu Popoviča.

Hudobník zatiaľ nepremýšľa nad tretím albumom, hoci nápady na skladby už má. "Zatiaľ sa vytešujem z tohto CD, myslím si, že je o level vyššie ako bolo to prvé," uzavrel spevák, ktorý svoj v poradí druhý štúdiový album charakterizuje ako zmes r'n'b a popu.