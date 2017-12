Čo počúvame

Glen Hansard a Markéta Irglová. Na tejto dvojici je zaujímavé, že keď točia filmy, alebo píšu pesničky, vždy hrajú sami seba.

18. nov 2009 o 0:00 Peter Bálik

Keď nakrúcali Once, lásku nepredstierali, pretože sa počas vzniku komorného príbehu skutočne zamilovali a rovnako prirodzení sú aj na no spoločnom albume Strict Joy, aj keď tento albumu je dokumentom ich rozchodu.

Dvojica pretavila svoj smútok a rozčarovanie do nových piesní, ktoré ich asi bolia, no opačnej fanúšikovskej strane vytvárajú skvelý pocit.

Druhý album The Swell Season je vlastne ich spoločný denník. Hansard síce napísal skoro všetky piesne, ktoré ale vyznievajú ako ich spoločný dialóg. Low Rising, Feeling The Pull, Back Bone sú nádherné, rovnako aj Markétina Fantasy Man. Popri Hansardovi sa rodí skvelá česká pesničkárka, ktorá spieva po anglicky, ale znie to konečne dobre. Na rozdiel od mnohých slovenských a českých „anglických" skupín.