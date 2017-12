O moci žerúcej prorokov

Sexi klasik? Nahé telá hercov na plagáte k novej inscenácii hry Herodes a Herodias v Slovenskom národnom divadle až tak nezavádzajú.

18. nov 2009 o 0:00 Zuzana Uličianska





Hviezdoslavova dráma Herodes a Herodias je skutočne o vášni v rôznych podobách. Tento kráľovský pár v nej pôsobí takmer macbethovsky, obaja sú poháňaní temnou príťažlivosťou k sebe, ale hlavne k moci. „Krvižíznivci! Žráči prorokov," ako si vypočujú od svojho dvorana.

Skúsený prekladateľ Ľubomír Feldek urobil veľa pre to, aby sa Hviezdoslavove verše nestali len terčom posmechu pre školopovinnú mládež. Namiesto: „Kto udavač ten?" počujeme teda v inscenácii: „Ktorý udavač je za tým?" Inscenátori radikálne znížili aj počet dvoranov, dôstojníkov, učeníkov či poslov, ktorí mali v hre pôvodne vystupovať, bulvárnu ľahkosť, samozrejme, nikto od podobného titulu neočakávať nemôže.

Tomáš Maštalír zvládol rolu Herodesa s výrazným dramatickým gestom, je to muž paralelne zmietaný túžbou po moci, po pokoji i po pôžitkoch. Vynikajúco prepracoval zvlášť peripetie vzťahu ku krásnej nevlastnej dcére Salome. Gabriela Dzúriková bola ako Herodias vedená jednoznačnejšie, štýl dominy však zvládla bez hystérie. Študentka Judit Bárdos vstúpila do Národného veľkou rolou Salome. Nie celkom šťastná - ani v kostýme, ani v prejave - bola jej detinská štylizácia v prvej časti. V druhej sa však mladá herečka ukázala nádejne, tanec Salome posunutý do súčasného tanca v choreografii Stanislavy Vlčekovej nebol len tančekom pri dobrej večeri.

Ján Koleník zvládol dôstojne rolu charizmatického Jochanana (Jána Krstiteľa). Dôveryhodný bol výkon Ondreja Kovaľa, ktorý v úlohe dvormajstra Manahena dokázal byť nepatetický aj vo vypätých situáciách. Petra Polnišová síce z odvrhnutej kráľovnej Tamar nevytvorila veľkú dramatickú postavu, ale nepôsobila ani nenáležito.

V hre je však aj zopár situácií, ktoré vyvolávajú nechcený úsmev. Medzi ne patrí vpád Tamar na scénu s mečom, pričom pri iných rekvizitách sa režisér pohrával s ich aktualizáciou.

Riešenie scény Pavla Boráka je čisté, symbolické a vytvárajúce zaujímavý hrací priestor. Výber klezmer hudby i kostýmy Petra Čaneckého zvýraznili, že židovskosť príbehu, ich civilnosť išla až na hranicu - kráľ odevom v ničom nevyčnieval spomedzi svojich dvoranov.

Roman Polák pripravil z Hviezdoslava produkciu, ktorá má nielen názor a štýl, ale aj život. Moc, ktorá požiera prorokov, je všade okolo nás.