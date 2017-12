Predstavenie, ktoré nepoznáte len z kina

Kde sú silné emócie a dráma, hľadajte Pedra Almodóvara. Pravdepodobne vtedy rozpráva o najbežnejších tajomstvách.

18. nov 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Niekto zvolá „aha, ide Almodóvarova žena!", keď na ulici zbadá dámu oblečenú v krikľavých farbách. Niekto zas krúti hlavou a pýta sa, prečo v Almodóvarovom filme ešte nevidel vystupovať normálneho človeka. A už aj samotné postavy z jeho príbehov sa čudujú: „Ty si spadla zo schodov? Veď také čosi možno vidieť len vo filme!"

Zastavte ten obraz

Aspoň vieme, čo môžeme čakať, keď kiná hlásia, že Rozorvané objatia sú už tu. Razantného španielskeho režiséra nikdy nezaujímala šeď, banálne chvíle a nevýrazné osudy. Keby necítil a nenachádzal vášeň, nenakrúcal by. Keby nepoznal túžbu a vyhýbal sa bolesti, nežil by.

Slepý spisovateľ Mateo Blanco, hlavná postava Rozorvaných objatí, zažil bolesti dosť a teraz si myslí, že je čas na to všetko zabudnúť. Dokonca si vymyslel umelecký pseudonym Harry Caine a v novom živote si plánuje už iba užívať. Chce sa tešiť z malicherností. Je to len prechodné obdobie.

Pôvodným povolaním je režisér - a ak sa odváži, môže sa vrátiť k svojej poslednej, nedorobenej komédii Dievčatá s kuframi. Ešte po nej zostal nepostrihaný materiál, na ňom by našiel všetko. Vydarené i nevydarené klapky, kostýmové skúšky, konkurz, na ktorý prišla začínajúca herečka, osudová žena Lena, prvé repliky, záber, pri ktorom sa zamiloval. Svoje najšťastnejšie obdobie, aj jeho koniec.

Voľným okom by sa zdalo, že ten čas preletel a že dnes už po ňom stopy niet. Mateo môže filmový pás kedykoľvek zastaviť, spomaliť, obrázok priblížiť a na monitore dokonca aj ohmatať. Zostane mu v rukách skoro celá večnosť.

Účinný krok späť

Almodóvar nevymýšľal komplikovanú rovnicu, k temným farbám v Mateovom srdci domyslel príbeh v žánri film noir. Kým odkryje tajomstvo, rozvíja a splieta niekoľko mileneckých i rodinných vzťahov. Kto do nich vstúpi, razom má za sebou život ako román. Úplne klasický - láska, nenávisť, zrada i pomsta.

Aby sme v ňom pochopili prítomnosť, musíme najprv spoznať minulosť. A tak Almodóvar prestupuje z jedného časového obdobia do druhého a objasňuje, vysvetľuje, zdôvodňuje.

Štrukúrou sa to podobá na drámu Hovor s ňou alebo Zlá výchova - inými slovami, po jednoduchšej a dômyselnejšej zápletke z filmu Volver spravil krok späť. Zase, nerobí to zle a nie je v tom zmätok. Krížovku vypĺňa len dovtedy, kým je ešte vzrušujúca. Emócie z Mateovho a Leninho života efektne znásobuje zábermi z dokumentárneho filmu, ktorý vznikol pri nakrúcaní komédie Dievčat s kuframi. A aby vynikla ich tragika, časť tej komédie na záver filmu aj naozaj premietne. Fanúšikovia spoznajú, že je to vlastne remake jeho bývalého hitu Ženy na pokraji nervového zrútenia.

Len z kina

„Čo ste to robili? Rozprávali ste sa?" hystericky sa pýta jedna z Mateových žien. Pochopiteľne. Prílišného rozprávania sa bála, desila ju predstava, že sa bude niekto vŕtať v minulosti. Ak ju však vymyslel Almodóvar, je jasné, že sa v nej vŕtať bude, a poriadne. Pripomenú sa slabosti, zlyhania, tajomstvá, a bude to mať zmysel.

Bude to možno trochu neuveriteľné predstavenie, ale kto môže povedať, že ho pozná len z kina?