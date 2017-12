Skupina The Strokes nahrala vraj najlepší album desaťročia

Desať najlepších albumov dekády podľa NME:

1. The Strokes - Is This It (2001)

2. The Libertines - Up The Bracket (2002)

3. Primal Scream - XTRMNTR (2000)

4. Arctic Monkeys - Whatever People Say I Am, That's What I'm Not (2006)

5. Yeah Yeah Yeahs - Fever To Tell (2003)

6. PJ Harvey - Stories From The City, Stories From The Sea (2000)

7. Arcade Fire - Funeral (2004)

8. Interpol - Turn On The Bright Lights (2002)

9. The Streets - Original Pirate Material (2002)

10. Radiohead - In Rainbows (2007)