Pet Shop Boys chcú v Bratislave tri chladničky. Sporáky si donesú sami

Členovia skupiny si na turné sami varia. Organizátori im musia v Národnom tenisovom centre zariadiť kuchyňu.

19. nov 2009 o 17:05 ČTK

BRATISLAVA. Britská kapela Pet Shop Boys si na svoj prvý bratislavský koncert začiatkom decembra privezie nielen aparatúru, ale aj sporáky. Podľa organizátorov si totiž na turné varia sami. V 14-stranovom zozname požiadaviek tiež uviedli, že nechcú byť obťažovaní lovcami autogramov, fanúšikom však dovolia fotoaparáty.

Usporiadatelia netušia, aké jedlá si budú Neil Tennant a Chris Lowe pripravovať v kuchyni, ktorú chcú mať priamo na mieste koncertu v bratislavskom Národnom tenisovom centre.

"Vezú si totiž doslova tri vlastné elektrické sporáky, od nás chcú len tri veľkoobjemové chladničky, zariadenú kuchyňu a anglicky hovoriaceho človeka s rozhľadom v gastronómii, ktorý pôjde po ich príchode s kuchárom na nákup čerstvých surovín," povedal Miroslav Tomaškovič z usporiadateľskej agentúry.

Nestáva sa často, aby kapela dovolila návštevníkom, že si môžu priniesť malé kompaktné fotoaparáty a mobily s fotoaparátom. Obvykle totiž hudobníkov blesky fotoaparátov rušia. Fotografovanie zvyknú dovoliť len novinárom, aj to maximálne tri prvé pesničky.

Členovia ich štábu však upozornili organizátorov, že ochrankári a pomocníci, ktorí sa k "hviezdam" dostanú bližšie, majú prísne zakázané pýtať si autogramy, alebo suveníry. V opačnom prípade im vraj hrozí okamžitá výpoveď.

Britskí hudobníci, ktorí zažili obdobie veľkej popularity v 80. rokoch aj vďaka hitom West End Girls, It´s A Sin, Always On My Mind, sa vrátili na scénu marcovým albumom Yes. Ich nový hit Did You See Me Coming? sa minulý týždeň vyšplhal na prvé miesto v hitparáde tanečných pesničiek v USA. Do Bratislavy prídu z chorvátskeho Záhrebu deň pred koncertom na dvoch luxusných spacích autobusoch a štyroch kamiónoch.