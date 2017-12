Zomrela výtvarníčka, ktorá zakryla Ríšsky snem

19. nov 2009 o 20:30 TASR

NEW YORK. Vo veku 74 rokov zomrela v New Yorku výtvarníčka Jeanne-Claude, známa autorskou spoluprácou so svojím manželom Christom na veľkolepých environmentálnych a landartových dielach.

Umelkyňa podľahla v stredu v noci v nemocnici komplikáciám po aneuryzme (výduti) mozgových ciev. Informovali o tom jej príbuzní prostredníctvom e-mailu.

Starosta New Yorku Michael Bloomberg vyjadril v reakcii na úmrtie Jeanne-Claude úprimnú sústrasť jej manželovi.

Dvojica vytvorila pre New York viacero projektov, z ktorých najviac zarezonoval ich zásah do Central Parku v roku 2005 nazvaný The Gates (Brány). Išlo o site-specific inštaláciu so 7500 kovovými bránami s výškou takmer štyri metre, ktoré lemovali 37 kilometrov cestičiek známeho parku.

Brány ozdobili tisícmi záclon šafranovej farby. Záujem o projekt bol mimoriadny a okolité podniky hlásili veľké príjmy z piatich miliónov návštevníkov.

Rukopis Jeanne-Claude a bulharského emigranta Christa (vlastným menom Christo Vladimirov Javačev) je neprehliadnuteľný vďaka monumentálnosti ich projektov, ale aj konceptu obaľovania verejných priestorov, budov či celých území.

S prvým takýmto umeleckým projektom sa manželia predstavili v roku 1961, keď zabalili do papiera ropné sudy v prístave v Kolíne nad Rýnom.

Neskôr zabalili budovu Kunsthalle v Berne, Múzeum súčasného umenia v Chicagu, pobrežie Malého zálivu v Austrálii či parížsky most Pont Neuf.

Nemecký Reichstag obalený manželmi do striebornej tkaniny v roku 1995 prišlo navštíviť vyše päť miliónov návštevníkov.