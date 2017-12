Hex: Skoro by sme zabudli

Bratislavská skupina oslávi dvadsiate výročie na zimnom Žákovic Open.

21. nov 2009 o 0:00 Peter Bálik

Dvadsať rokov ju počúvajú masy i náročnejšie publikum. A dnes chystá skupina Hex nové hity.



BRATISLAVA. Nebyť jednej novinárky z ružomberských novín, členovia skupiny Hex by si vôbec nevšimli, že oslávili svoje 20. výročie. V rozhovore so SME si dokonca ani nevedeli spomenúť na dátum vzniku, isté je len to, že od jesene 1989, tesne pred revolučnými dňami, začala kapela skúšať a neskôr aj hrať.

Odmietli vyrásť

„Na jeseň '89 sme sa nasťahovali do skúšobne v niekdajšom Albrechte nad hradom a cítili sme, že sme regulárna kapela. Tam sme utvorili aj svoj prvý koncertný program - a vzápätí prišla revolúcia. Cez deň sme skúšali a potom večer sme šli štrngať kľúčmi na námestie a potom do krčmy," spomína na rané dni kapely basgitarista a manažér Yxo.

Bohužiaľ, dnes si už nespomenie na názov koncertného programu, po rokoch by mohol znieť dosť vtipne, no presne vie, že ich prvý koncert vôbec bol 17. februára 1990 v petržalskom DK Ovsište. Hex boli začiatkom 90. rokov jednou z mála slovenských kapiel, ktorá hrala pesničky, vymykajúce sa klasickému soc-popu na spôsob Elánu alebo Teamu. V ich melódiách bolo jasne cítiť stopy The Cure, U2 a tanečných manchesterských kapiel, ako napríklad The Charlatans.

Za dvadsať rokov existencie sa toho v Hex zomlelo dosť (v polovici 90. rokov sa takmer rozpadli), no Ďuďo, Yxo, Fefe a Tybyke sa v podstate nezmenili. Pre fanúšikov zostávajú tými istými chlapcami, ktorí odmietli vyrásť. Hoci, keď si pozriete titulné foto, aj ich nakoniec dobehol zub času. „Teraz nám imponuje, že nás považujú za chlapcov. Nepripadáme si starí. Kedysi nám hovorili, že chalani, urobte hento a tamto, ale mňa to štvalo, veď už vtedy som bol vyštudovaný inžinier!" hovorí gitarista Fefe a Yxo dodáva: „Možno nás berú za večných chlapcov aj preto, že stále hráme hudbu a nemusíme chodiť do práce ako ľudia v normálnych zamestnaniach."

Z čoho bude hit

Pozícia Hexu je dnes pozoruhodná. Na jednej strane ich hrajú komerčné rádiá, no na druhej je častým hosťom alternatívnej Pohody, čo znamená, že sa páčia aj ľuďom s vyššími nárokmi.

Výročie býva možnosťou pozrieť sa späť, no kapela ho slávi prácou v štúdiu. Pripravuje album s producentom a hudobníkom Tomášom Slobodom.

O tom, že by mal byť trochu iný než ipredchádzajúce, svedčí, že jednému z hlavných skladateľov Hexu Ďuďovi sa po rokoch vrátila tvorivá múza. „Dnes nosí takmer každý deň novú pesničku. Sype mu to. Mám dosť pesničiek aj ja, rôznych kotlíkových melódií, ale dávam prednosť jeho veciam, pretože sa mi páčia," vysvetľuje gitarista a skladateľ Fefe.

Nový album, v poradí už šiesty, by sa mal objaviť na jar. Z každej predchádzajúcej platne vypadol najmenej jeden hit - Nikdy nebolo lepšie, Život alebo V piatok podvečer. „Napríklad od pesničky V piatok podvečer z albumu Víkend sme nič nečakali. Nahrali sme ju ako poslednú, v podstate bez záujmu, no vo vydavateľstve nám povedali, že to je tá správna pieseň. Čo je hit, človek nikdy nevie, všetko ukáže čas. Fefe si o Nikdy nebolo lepšie dokonca myslel, že je to somarina," hovorí s Yxo.

Hex oslávia 20. výročie existencie 27. novembra koncertom na zimnej verzii festivalu Žákovic Open. Zahrajú si spolu s hosťami zo spriatelených skupín Le Payaco, Polemic, Para, Janka Lehotského alebo Puding pani Elvisovej.