Vianočná klasika pre Kikuš

V kinách je zdigitalizovaný Jim Carrey – v nevydarenom filme pod stromček.

22. nov 2009 o 15:55 Miloš Ščepka

Robert Zemeckis spravil všetko preto, aby sa Vianoce čo najviac ligotali.

Vianočná koleda Charlesa Dickensa patrí nielen v anglosaskej kultúrnej oblasti k atribútom Vianoc tak ako u nás stromček alebo betlehem. Na sklonku roku 1843, keď po neúspechu knihy Martin Chuzzlewit a v čase blížiaceho sa narodenia potomka trpel Dickens finančnou núdzou, za šesť týždňov napísal a vo vlastnom náklade vydal Vianočnú koledu.

Ako autor bol dobrý obchodník, vedel, čo sa bude páčiť. Ako vydavateľ nestál za veľa. Šesťtisíc výtlačkov s ručne kolorovanými ilustráciami na drahom papieri sa vypredalo ešte pred Vianocami, ale namiesto očakávaných tisícov utŕžil len 230 libier. No už vo februári 1844 hrali Vianočnú koledu štyri divadlá.

Vianočná koleda A Christmas Carol, USA 2009, 120 minút. Námet: Charles Dickens. Scenár a réžia: Robert Zemeckis. Kamera: Robert Presley. Hudba: Alan Silvestri. Účinkujú: Jim Carrey, Gary Oldman, Colin Firth Premiéra v SR: 19. novembra

Od Oliviera po Cagea

Prvá filmová adaptácia vznikla v Británii roku 1901. Dodnes pre kiná, televízie, video či hry adaptovali Vianočnú koledu aspoň sto ráz. Stala sa jedným z najfilmovanejších námetov.

Skupáňa Ebenezera Scroogea už hrali Laurence Olivier, Marcel Marceau, Michael Caine, Patrick Stewart, Rowan Atkinson, Albert Finney, Tim Curry, Derek Jacobi, James Earl Jones, Jack Palance, Simon Callow, Walter Matthau ba aj Vanessa Williams! Vianočnú koledu majú za sebou Hugh Laurie, Robbie Coltrane, Miranda Richardson, Peter Sellers, Geraldine Chaplinová, Nicolas Cage, Kate Winsletová, Michael York i Whoopi Goldbergová.

A poznáme parafrázy s myšiakom Mickeyom, Flintstoneovcami, pánom Magorom, Bugsom Bunnym, Barbie, bábkami z The Muppet Show (dvakrát!) i tými zo Sesame Street.

Chceme gýč!

Príbeh je všeobecne známy. Ide len o to, či ho možno úspešne zaspievať ináč. Robert Zemeckis má skúsenosti s masovo úspešnými snímkami aj s animáciou. Kto obvinil králika Rogera? je dodnes nedostižná poklona klasickej ručnej animácii. Roku 2004 však prišiel s čudným filmom Polárny expres – vianočným gýčom pre deti. Akcie hŕstky živých hercov digitálne zmanipuloval do neveľmi vkusnej, tým viac ligotavej a farebnej podoby pseudoanimácie. Kritici film odmietli, no publikum si na Vianoce žiada gýče.

Nasledujúci Beowulf sa inšpiroval severskými ságami, obrazovo však zostal gýčom tiež. A od Vianočnej koledy už vari nikto nič iné ako gýč ani nečaká.

Dostáva sa nám ho dosť. Technológia umožňuje takmer absolútnu slobodu, takže si užijeme dlhočizných záberov, komplikovaných „jázd“ kamery aj iného čarovania.

S Jimom Carreym, ale bez šialenstva

Istú pečať vtisol Jim Carrey, ktorý stvárnil okrem Scroogea (od detstva až po starobu) aj všetkých troch Duchov Vianoc. Nečakajte však bláznivosť a hravosť v štýle Grincha! Otázkou je, či ťažkopádnosť a doslovnosť je výsledkom digitálnej manipulácie, alebo zlej réžie.

Hudba Alana Silvestriho je zmesou kolied a parafráz klasickej hudby, ktorá sa v anglosaskej sfére spája s Vianocami. Ak sa na film vyberiete počas vrcholiacich sviatkov, hrozí, že skôr znechutí ako naladí.

Jedinečnosť a sila Zemeckisovej Vianočnej koledy väzí v stereoskopickom formáte 3D. Využíva ho naplno, priam dokonale. Nie na vypovedanie myšlienok či emócií, len na zintenzívnenie „vianočnosti“.

Ak máte radi vianočné kampane mobilných operátorov, hor sa do kina!