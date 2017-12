Vydražili Jacksonovu rukavicu

Spomienka na kráľa popu je vzácnejšia ako fotka prvej dámy.

23. nov 2009 o 0:00 TASR





NEW YORK, PARÍŽ. V New Yorku dražili slávnu diamantovú rukavicu Michaela Jacksona – podarilo sa to za 350-­tisíc dolárov. Kráľ popu ju prvýkrát použil v roku 1983 pri premiére svojho tanca moonwalk a organizátori dražby ju označili za Jacksonov svätý grál. Zároveň sa dražila aj jeho kožená bunda z turné k albumu Bad, tá stála 225­-tisíc dolárov.

V rovnakom čase sa v Paríži dražil fotografický akt Carly Bruniovej, bývalej modelky, dnes manželky francúzskeho prezidenta Nicolasa Sarkozyho. Čiernobiela snímka je z roku 1993, jej autorom je Michel Compte. Vyvolávacia cena 4000 eur sa zvýšila len na 5800 eur.