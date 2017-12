Camusov syn robí Sarkozymu problémy

Francúzsky prezident by chcel preniesť pozostatky spisovateľa Alberta Camusa do slávnej hrobky v parížskom Panthéone.

PARÍŽ. Albert Camus zahynul pri autonehode v roku 1960. V januári 2010 by chcel prezident Nicolas Sarkozy preniesť jeho pozostatky do parížskeho Panthéonu, kde odpočívajú francúzski velikáni. „Bolo by to symbolické, veľmi mi na tom záleží,“ vravel Sarkozy pre Le Monde.

Camusova dcéra by s tým aj súhlasila, protestuje však Camusov syn Jean. V Sarkozyho pláne vidí snahu o prisvojenie si slávy spisovateľa, ktorý si vždy mimoriadne cenil nezávislosť a slobodu. Myslí si, že čosi také by odporovalo aj obrazu, aký o ňom svet má. A síce, že Albert Camus bol človekom revolty.