Taylor Swiftová zatienila Michaela Jacksona

Hoci Jackson získal štyri Americké hudobné ceny, absolútnou víťazkou sa stala 19-ročná speváčka Taylor Swiftová, ktorá získala najcennejší titul interpret roka.

23. nov 2009 o 7:10 TASR

Zoznam víťazov 37. ročníka Amerických hudobných cien INTERPRET/KA ROKA Taylor Swiftová POP/ROCK Najobľúbenejší interpret - Michael Jackson Najobľúbenejšía interpretka - Taylor Swiftová Najobľúbenejšia kapela, dvojica, skupina - Black Eyed Peas Najobľúbenejší album - Number Ones (Michael Jackson) COUNTRY Najobľúbenejší interpret - Keith Urban Najobľúbenejšía interpretka - Taylor Swiftová Najobľúbenejšia kapela, dvojica, skupina - Rascal Flatts Najobľúbenejší album - Fearless (Taylor Swiftová) RAP/HIP-HOP Najobľúbenejší interpret - Jay-Z Najobľúbenejší album - The Blueprint 3 (Jay-Z) SOUL/R&B Najobľúbenejší interpret - Michael Jackson Najobľúbenejšía interpretka - Beyoncé Najobľúbenejšia kapela, dvojica, skupina - Black Eyed Peas Najobľúbenejší album - Number Ones (Michael Jackson) SOUNDTRACK Najobľúbenejší album - Twilight ALTERNATÍVNA HUDBA Najobľúbenejší interpret/interpretka - Green Day SÚČASNÁ HUDBA PRE DOSPELÝCH Najobľúbenejší interpret/interpretka - Taylor Swiftová LATINO HUDBA Najobľúbenejší interpret/interpretka - Aventura SÚČASNÁ INŠPIRATÍVNA HUDBA Najobľúbenejší interpret/interpretka - Mary Mary OBJAV ROKA - INTERPRET/INTERPRETKA Gloriana

LOS ANGELES. Michael Jackson získal v nedeľu večer posmrtne štyri Americké hudobné ceny (AMA), ktoré rozdávali v losangeleskom Nokia Theatre. Zatienila ho však a absolútnou víťazkou večera sa s piatimi cenami AMA stala 19-ročná country speváčka Taylor Swiftová, ktorá získala najcennejší titul interpret roka.

Jay-Z a Black Eyed Peas získali po dve ocenenia.

Swiftová sa stala najobľúbenejšou interpretkou v kategóriách pop/rok, country a súčasná hudba pre dospelých. Jej album Fearless (2008) sa stalo najobľúbenejším country albumom.

Na udelenie cien reagovala priamym prenosom cez satelit zo zákulisí londýnskej Wembley Arena, kde má dnes koncert.

"Hudba koniec koncov nikdy nebola o súťažení," vyhlásila. Speváčka si považuje za "nepredstaviteľnú česť", že bola citovaná v rovnakej kategórii ako Jackson, a poďakovala jeho rodine.

Jackson získal cenu ako najobľúbenejší umelec v kategóriách pop/rok a soul/R&B, jeho hitová kolekcia Number Ones sa stala najobľúbenejším albumom v oboch týchto kategóriách.

Jacksonove ocenenia prevzal jeho brat Jermaine, ktorý vzdal hold zosnulému bratovi trblietavou bielou rukavicou. Jermaine poďakoval Alláhovi "za požehnanie celej mojej rodiny".

Raper Eminem, ktorý mal štyri nominácie a v programe tiež vystúpil, odišiel domov s prázdnymi rukami.

Black Eyed Peas získali ocenenie najobľúbenejšía skupina v kategóriách pop/rock a soul//R&B, Jay-Z ocenenie najobľúbenejší umelec a najobľúbenejší album v kategórii rap/hip-hop.

Punkové rockové trio Green Day dostalu cenu pre najobobľúbenejšieho interpreta/interpretov alternatívnej hudby a Rascal Flatts sa štvrtý rok po sebe stali najobľúbenejšou country skupinou.

Americké hudobné ceny založil v roku 1973 Dick Clark ako konkurenciu k oficiálnym cenám Americkej hudobnej akadémie Grammy. Tieto ocenenia sú určené najobľúbenejším interpretom, v kontraste k oceneniam udeľovaným hudobnými odborníkmi.

Spôsob rozhodovania o cenách prešiel pred dvoma rokmi výraznými zmenami. Nové vedenie producentskej spoločnosti Dick Clark Productions zapojilo do hlasovania tisíce Američanov. Nomináciám predchádzala analýza hranosti a predajnosti jednotlivých singlov a albumov. Na základe týchto výsledkov boli zostavené predbežné hlasovacie lístky, z ktorých reprezentatívna vzorka priaznivcov hudby z celej Ameriky vybrala troch najobľúbenejších interpretov. O konečnom poradí rozhodovali potom používatelia internetu, ktorí hlasovali na stránke televíznej stanice ABC.

Slávnostná ceremónia sa každý rok vysiela v televízii a láka najmä mladých divákov. Vo večernom programe v tomto roku nechýbala Lady Gaga, ktorá zazpievala pesničky zo svojho nového albumu The Fame Monster - prichádzajúceho do predaja v najbližších dňoch. Skupina The Black Eyed Peas predviedla dva zo svojich tohtoročných hitov: I Got A Feeling a Boom Boom Pow. Rihanna mala na krku vytetovaný nápis Rated R, čo je názov jej nového albumu, vychádzajúceho na budúci týždeň. Šou otvorila Janet Jacksonová hitmi zo svojej dlhej kariéry, ktoré sa všetky nachádzajú na jej najnovšej kolekcii hitov nazvanej tiež Number Ones.

Alicia Keys a Jay-Z zaspievali duet - ódu na New York, Shakira svoj nový singel. Jennifer Lopezová pri spevu a tanci pokĺzla a skončila na zemi.