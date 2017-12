Popkultúre sa darí. Zatienil ju Súmrak

Knihy, filmy, kostýmy, večierky a oddaní fanúšikovia. Tak vyzerajú popkultúrne fenomény súčasnosti. Najaktuálnejšia je sága Súmrak, z ktorej druhý filmový diel má slovenskú premiéru vo štvrtok.

24. nov 2009





BRATISLAVA. Ten príbeh je jeden z najstarších v dejinách ľudstva. Zároveň však jeden z najobľúbenejších i najpoužívanejších: príbeh o láske, ktorá je trochu zakázaná, trochu nebezpečná a trochu komplikovaná. Príbeh o láske, ktorá prekračuje konvencie a niekedy sa skončí happyendom, inokedy smrťou.

Taká je aj štvordielna sága Súmrak, v ktorej Rómea a Júliu s ich znepriatelenými rodmi nahradili vyblednutá Bella Swanová, prišelkyňa a cudzinka, a ešte väčší osutsider, stoštyriročný upír Edward Cullen.

Zisk alebo kvalita?

Knižná séria Stephenie Meyerovej o stredoškolákoch nie je žiadna veľká literatúra ani na pomery žánrového písania, ale americkej spisovateľke sa podarilo presne trafiť vkus a trendy detí aj dospelých, ktorých stihla odchovať MTV a fungujú na internete a sociálnych sieťach. Je tam nevyhnutný príbeh romantickej lásky, trochu tajomna a nebezpečenstva, štipka strachu a nevyhnutná miera vzťahovej kombinatoriky. Súmrak nemá toľko fantázie ako Rowlingovej Harry Potter, no stále je to relatívne vkusne napísaný príbeh.

Séria však produkuje predovšetkým zisk. Aj keď New York Times o novom filme píšu ako o „snímke, ktorej chýba duša“. Chicago Tribune si však pochvaľujú režiséra, ktorý „nechal príbeh dýchať“.

Dôležitejšie pritom je, že zo ságy sa predalo viac ako 40 miliónov kníh a filmy, ktoré podľa literárnej predlohy vznikajú, zarábajú stovky miliónov dolárov. Len najnovší filmový diel Nov, ktorý mal v USA premiéru 16. novembra, no do našich kín sa dostane až vo štvrtok, zarobil za prvé tri dni 140 miliónov len v Spojených štátoch. Film pritom stál len zhruba tridsať miliónov dolárov.

Prezleč sa a dopíš príbeh

Nov sa stal tretím najvýnosnejším americkým filmovým štartom v dejinách filmu. Agentúra AP hovorí, že upírsku romancu predbehol iba posledný Batman s Heathom Ledgerom a tretí diel Spidermana. Všetky tri filmy sú fantastickými rozprávkami pre dospelých či dospievajúcu mládež. Tá je schopná dnes ešte nielen chodiť do kina, ale aj s postavami svojich obľúbených kníh či filmov žiť. Kedysi to bol fenomén trekkies, fanúšikov vesmírneho Star Treku, ktorí sa za svojich hrdinov prezliekali, dnes to je Harry Potter alebo práve Súmrak.

Veď len na Slovensku hľadajú napríklad najvernejších dvojníkov herečky Kristen Stewartovej a upíra Roberta Pattinsona. Jestvujú stránky fanúšikov, kde si môžete prečítať amatérske pokračovania upírskych príbehov, či sa organizujú rôzne VIP párty. Tá k novinke v slovenských kinách je v piatok večer v Nitre, kde sa priaznivci „súmračných“ filmov a kníh môžu stretnúť.