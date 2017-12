Lavagance chcú vyraziť do sveta

Úspešní predstavitelia slovenskej alternatívy zahrajú v Rakúsku.

24. nov 2009 o 0:00 Katarína Šamajová

Nový album skupiny Lavagance vznikal aj v Londýne, či v Amsterdame, vypočuť si ho môžeme napríklad na koncerte vo Viedni.

BRATISLAVA. Skupine Lavagance dávka odvahy a bojovnosti, ktorou charakterizuje svoj štýl, samurajský rock and roll, evidentne nechýba. Držiteľov štyroch cien Aurel, ktorí pravidelne obsadzujú popredné priečky hitparády Rádia_FM, mnohí považujú za jedno z najjagavejších svetiel domácej alternatívnej scény. V poslednom čase im však domovina akosi nestačí. „Zatiaľ neuvažujeme o tom, že by sme odišli natrvalo, ale určite by sme sa radi videli doma vo viacerých krajinách. Náš trh je primalý na to, aby nás výsledky uspokojili," vysvetľujú Lavagance, prečo

vyvíjajú snahu najmä na komunikáciu v zahraničí.

Ich posledný album I Like This Temper vyšiel v októbri a obsahuje štyri staré skladby v novom spracovaní plus aktuálny singel Blood. Za týmto netradičným počinom stojí aranžér, inštrumentalista a skladateľ z Veľkej Británie Eddie Stevens, ktorý má na konte spoluprácu s menami ako Moloko, Rosin Murphy či Freak Power.

„Celé to vzniklo počas nevinnej debaty. Rozprávali sme o niekom, kto by nám mohol v budúcnosti produkovať album. Voľba padla na Eddieho, a tak sme ho oslovili." Neuveriteľne nepôsobila len správa, že producenta tvorba Lavagance zaujala a prácu na I Like This Temper uprednostnil pred ďalšími ponukami aj samotný Eddie. „Zrazu

sme mali pred sebou profesionála v akcii. To, ako sa pripravil, jeho skúsenosti, muzikantské cítenie a nadšenie z

práce... Boli to jednoducho silné dva týždne!"

Lavagance sa už v minulosti Británii priblížili niekoľkými koncertmi. Napriek tomu si uvedomujú obrovský pretlak

hudobníkov snažiacich sa presadiť za kanálom La Manche. „Je samozrejmé, že ponuky pre slovenských

muzikantov sa jednoducho nehrnú. Po vydaní albumu s Eddiem však máme bod k dobru - portfólio, s ktorým sa dá akotak operovať. Sú to nepreskúmané vody. Zaujať vonku si vyžaduje veľkú dávku svojskosti, talentu, odhodlania, tvrdej práce a aj šťastia."

Ďalšiu poznámku si môže skupina do životopisu zapísať už zajtra, keď zahrá vo Viedni ako predkapela švédskych Mando Diao. Rakúskemu publiku sa predstavili už pred rokom na festivale Frequency, tentoraz to bude v Stadthalle. Na koncert si nepripravujú nič špeciálne, slovenský fanúšik, ktorý sa za nimi vyberie, uvidí overenú šou.

„Budeme sa snažiť čo najlepšie predviesť to, čo už vieme. S prípravou nových vecí začneme až po novom roku," odkazujú Lavagance.