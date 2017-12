Veľká Británia získala päť medzinárodných cien Emmy

Na 37. udeľovaní medzinárodných cien Emmy dominovali zástupcovia Veľkej Británie, ktorí získali päť ocenení.

24. nov 2009 o 18:00 SITA

BRATISLAVA. Na 37. udeľovaní medzinárodných cien Emmy v New Yorku zvíťazili v piatich z desiatich kategórií zástupcovia Veľkej Británie. Brazílii sa podarilo získať vôbec prvú Emmy v histórii.

Podujatie, ktoré sa uskutočnilo v pondelok v newyorskom hoteli Hilton, moderovala britská televízna hviezda Graham Norton. Ocenenie pre najlepšieho herca získal Brit Ben Whishaw za výkon v päťdielnom seriáli Criminal Justice, v ktorom hrá mladého muža obvineného z vraždy svojej manželky.

Najlepšou herečkou sa stala jeho krajanka Julie Walters za rolu v dráme A Short Stay in Switzerland. Walters v tomto filmuje stvárňuje lekárku s nevyliečiteľným neurologickým ochorením, ktorá odchádza do Švajčiarska, kde žiada o asistovanú samovraždu.

Ďalšími troma ocenenými britskými projektmi sa stali The Mona Lisa Curse v kategórii Umelecký program, Dustbin Baby v kategórii Program pre deti a mládež a The Ascent of Money v kategórii Dokument.

Zvyšných päť cien si medzi sebou rozdelilo päť rôznych krajín, pričom pre Brazíliu bol zisk Emmy za telenovelu India - A Love Story vôbec prvým histórii.

Japonsko si odnieslo víťazstvo v kategórii Komédia za seriál Hoshi Shinichi’s Short Shorts, Dánsko zvíťazilo s dramatickým seriálom The Protectors, Nemecko s The Wolves of Berlin v kategórii Televízny film, miniseriál a najlepším Zábavným programom bez scenára sa stal The Phone z Holandska.

Okrem toho organizátori podujatia udelili aj dve čestné ocenenia. International Emmy Founders Award získal ďalší Brit David Frost, ktorého rozhovory s bývalým prezidentom Richardom Nixonom zvečnila na Oscara nominovaná snímka Duel Frost/Nixon (2008).

International Emmy Directorate Award si z rúk Henryho Kissingera prevzal Markus Schächter za vedenie televízie ZDF.